Tenis
Carlos Alcaraz se apunta por tercer año al millonario Six Kings Slam
El murciano, pese a que aún se desconoce cuándo podrá volver al circuito por su lesión de muñeca, está entre los participantes del torneo que se disputará en octubre, que reserva un premio de 5 millones de dólares al ganador
Pese a que aún se desconoce cuándo podrá volver a competir por la lesión de muñeca que sufrió el pasado mes de abril, la organización del millonario torneo de exhibición Six Kings Slam, que se disputará en Riad (Arabia Saudí) del 21 al 24 de octubre, presenta como uno de sus participantes al murciano Carlos Alcaraz. El de El Palmar aparece en una nómina de participantes donde también figuran Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Álex de Miñaur. Cada jugador, por solo participar, se embolsará de entrada 1,3 millones de dólares, mientras que el ganador recibirá más de 5 millones de dólares. Para ello, solo tendrá que ganar dos o tres partidos, ya que dos tenistas quedarán exentos de la primera ronda y accederán directamente a las semifinales.
No es la primera vez que Carlos Alcaraz participa en los Six Kings Slam. En 2026 será la tercera ocasión consecutiva, por lo que es uno de los pocos jugadores que habrá estado en las tres ediciones. En las dos ocasiones ha llegado hasta la final y en ambas ha cedido el título ante Sinner. “Estoy muy contento de volver a Riad. La atmósfera es increíble y es un privilegio ser parte de un evento único junto a los mejores tenistas del circuito”, ha dicho el tenista murciano en un post publicado por la organización en la red social X.
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