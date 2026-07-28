Alan Moreno y Jalen Miller, dos escoltas para el CB Cartagena

El CB Cartagena ya cuenta con siete jugadores para la próxima temporada. Después de dos años consecutivos en Primera FEB, el club cartagenero buscará regresar a la categoría del baloncesto español con Roberto Blanco como entrenador y Alberto Martín en su estreno en la dirección deportiva tras abandonar las canchas de juego.

Tras el traumático descenso y después de conseguir la renovación del técnico extremeño por tres temporadas, el club está configurando una plantilla competitiva para Segunda FEB. Las últimas incorporaciones han sido dos escoltas, Jalen Miller, un estadounidense que procede del Latvijas Universitate de Letonia, y el argentino Alan Moreno, que llega del Baloncesto Murgi, de Almería, de Tercera FEB, donde ha promediado 20,3 puntos con un porcentaje del 41% en los triples. Miller, por su parte, jugó en dos equipos letones en su primera temporada en Europa después de acabar su periplo universitario con Roberts Golden Eagles. Ahora llega a Cartagena con el objetivo de hacerse con un nombre en el baloncesto español.

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Además, el club también tiene ya en plantilla a otros cinco jugadores. El primero en fichar fue el sanjaviereño Carlos Toledo, ex del Archena y Molina, ala pívot que volverá a jugar a las órdenes de Blanco. Otra de las caras nuevas es el base-escolta Iñaki Álvarez, formado en la Universidad de Toronto y que estuvo la campaña pasada en el CB Toledo, de Segunda FEB. También del Ciudad de Molina, que será rival en el grupo Oeste, procede el joven alero Marcos García, formado en el Lucentum Alicante, quien compartirá puesto con Diego Rivas, ex del Llíria. En el juego interior regresa a Cartagena Gabi Gil, un ala pívot que estuvo en la campaña 2024-2025 y que procede del Tizona Burgos, de Primera FEB, categoría desde la que también llega el base zaragozano Javi García, ex del Melilla.