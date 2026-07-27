Refuerzos de lujo para el CFS Jumilla temporada 2026/27

El Jumilla Club Fútbol Sala Flexliving no ha parado desde que finalizó la liga pasada y ya tiene tres fichajes de lujo para esta campaña: Juan Francisco Botía 'Juanfran', un joven jugador que aporta calidad, experiencia, velocidad y compromiso en ataque y defensa; viene de jugar el play off de ascenso a Primera División con el Pinatar con el que ha marcado tres goles; un trotamundos para el Club Fútbol Sala Jumilla.

El segundo fichaje en caer ha sido Álvaro González “Capote” de 22 años de edad de Molina de Segura criado en el Pozo Murcia, Blanca y Pinatar, que ya sabe lo que es marcar un gol con el Pozo Murcia en Primera División.

El tercero en fichar ha sido un jugador de Molina de Segura, Pablo Martínez “Merlos”, con experiencia internacional sub-17 y que ha pasado por el Pinatar, Zaragoza y Canarias, entre otros.

En el capítulo de bajas se despiden del equipo blanquiazul: Joserra, Segura, Dani Ríos y Kike, jugador jumillano que se marcha al Melilla.

Han confirmado su renovación con el club la mayoría de jugadores: Samu, Raúl, Víctor Rojas, Juan Antonio Carrión “Chupi”, Javier Alonso, Álex Cabrera “Pochi”, Fran Ossorio, Álex Yepes, Alberto y Ángel García.

El conjunto vinícola iniciará los entrenamientos el 6 de agosto ya que la liga comenzará a mediados de septiembre. Este año el club disputará la fase nacional de la I Súper Copa de España Copa Su Majestad el Rey (con un rival a determinar).

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