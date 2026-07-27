Mercado de verano
Refuerzos de lujo para el CFS Jumilla temporada 2026/27
Kike se marcha al Melilla y dejan el fútbol sala Segura, Joserra y Dani Ríos
El Jumilla Club Fútbol Sala Flexliving no ha parado desde que finalizó la liga pasada y ya tiene tres fichajes de lujo para esta campaña: Juan Francisco Botía 'Juanfran', un joven jugador que aporta calidad, experiencia, velocidad y compromiso en ataque y defensa; viene de jugar el play off de ascenso a Primera División con el Pinatar con el que ha marcado tres goles; un trotamundos para el Club Fútbol Sala Jumilla.
El segundo fichaje en caer ha sido Álvaro González “Capote” de 22 años de edad de Molina de Segura criado en el Pozo Murcia, Blanca y Pinatar, que ya sabe lo que es marcar un gol con el Pozo Murcia en Primera División.
El tercero en fichar ha sido un jugador de Molina de Segura, Pablo Martínez “Merlos”, con experiencia internacional sub-17 y que ha pasado por el Pinatar, Zaragoza y Canarias, entre otros.
En el capítulo de bajas se despiden del equipo blanquiazul: Joserra, Segura, Dani Ríos y Kike, jugador jumillano que se marcha al Melilla.
Han confirmado su renovación con el club la mayoría de jugadores: Samu, Raúl, Víctor Rojas, Juan Antonio Carrión “Chupi”, Javier Alonso, Álex Cabrera “Pochi”, Fran Ossorio, Álex Yepes, Alberto y Ángel García.
El conjunto vinícola iniciará los entrenamientos el 6 de agosto ya que la liga comenzará a mediados de septiembre. Este año el club disputará la fase nacional de la I Súper Copa de España Copa Su Majestad el Rey (con un rival a determinar).
Después de feria llegarán los amistosos ante el Petrer y un triangular con Pilar de La Horadada, Sangonera y Club Fútbol Sala Jumilla
- Circula ebrio y en sentido contrario durante diez kilómetros por la autovía entre San Javier y Murcia
- Tres personas terminan en el hospital tras sufrir un accidente en Juan de Borbón, en Murcia
- Arde Bogotá: 'Quizás el mundo en que vives te está montando un corazón que no siente
- Los 'artesanos' que dan estabilidad al S-80
- Atasco en las contrataciones en Murcia: Los acuerdos desiertos se acumulan por la subida de precios
- El incendio en el bloque de Isaac Albéniz en Murcia deja a los vecinos sin luz en pleno verano y va para largo: 'Ruina total eléctrica
- La Policía rescata a un niño que estaba sobre un aire acondicionado en un piso 21 de Benidorm y detiene al padre
- Los caseros de la Región de Murcia ya ganan más de 393 millones al año por el alquiler de sus viviendas