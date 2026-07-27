Pretemporada del Real Murcia, FC Cartagena y Águilas FC: calendario, partidos y rivales

La pretemporada ya está en marcha y los equipos de la Región de Murcia de Primera Federación empiezan a coger velocidad de crucero. Con apenas unas semanas por delante para el inicio de la competición oficial, Real Murcia, FC Cartagena y Águilas FC afrontan un verano de trabajo, pruebas y ajustes con la vista puesta en una temporada en la que cada uno parte con un desafío muy diferente. Tres proyectos diferentes con tres objetivos que marcarán el rumbo del fútbol regional durante la temporada 2026-2027.

El foco principal vuelve a situarse en el Real Murcia, un histórico que inicia una nueva tentativa para abandonar la Primera Federación. La llegada de Sergi Guilló al banquillo grana supone el comienzo de un proyecto que nace con una obligación innegociable: lograr el ascenso al fútbol profesional. No hay margen para otro desenlace en Nueva Condomina y la exigencia acompañará al equipo desde el primer día. La preparación arrancó con una derrota por la mínima frente al Port Vale inglés (0-1), aunque el verdadero trabajo llegará con una serie de encuentros que permitirán al técnico perfilar su once y dar forma a un bloque competitivo. Eldense este próximo sábado, CD Cieza, Lorca Deportiva o Águilas FC, dentro del Trofeo Manny Pelegrín, y el estreno en la Copa Federación frente al Mazarrón FC servirán para calibrar el nivel de un Murcia diseñado para pelear por el liderato desde la primera jornada.

En el FC Cartagena también soplan nuevos aires tras un mercado de fichajes ilusionante. El conjunto albinegro inicia la pretemporada bajo la dirección de Íñigo Vélez, con el propósito de ser competitivos. El objetivo es ambicioso, pero realista: volver a estar entre los mejores de la categoría y luchar por una plaza en el play off de ascenso. La pretemporada ha comenzado con buenas sensaciones tras empatar sin goles frente al Ipswich Town, un rival de superior categoría, y continuará con un calendario de exigencia creciente ante Johor DT, Brighton Sub-21, Yeclano Deportivo, Orihuela CF y Hércules. El tradicional Trofeo Carabela de Plata frente a la Deportiva Minera, aún pendiente de confirmación, pondrá el broche a una preparación que deberá sentar las bases de un equipo llamado a recuperar la ilusión de la afición cartagenera.

La mayor ilusión del verano se vive en Águilas, donde el regreso del conjunto blanquiazul a la categoría abre una temporada cargada de ilusión y también de responsabilidad. Adrián Hernández afronta el reto de consolidar al Águilas FC entre los mejores y conseguir una permanencia que sería el primer gran éxito del proyecto. Los aguileños ya han demostrado que competirán sin complejos pese a caer por la mínima frente a la UD Almería en su primer amistoso. El calendario de preparación incluirá los duelos del Trofeo Manny Pelegrín frente a Lorca Deportiva y, depeniendo de lo que ocurra en las semifinales, Cieza o Real Murcia, además del tradicional Trofeo Playasol ante el conjunto lorquino y los amistosos frente a Alcoyano y Orihuela CF. Un exigente banco de pruebas para un equipo que buscará llegar al inicio liguero con automatismos, confianza y la convicción de que la salvación pasa por hacerse fuerte desde el primer día.