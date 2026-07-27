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Superpaco, un deportista con parálisis cerebral al asalto del Mulhacén

El murciano ascenderá el pico más alto de la Península Ibérica este miércoles

Paco Pérez 'Superpaco', en una imagen de archivo

Paco Pérez 'Superpaco', en una imagen de archivo / L.O.

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La Opinión

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El deportista murciano Paco Pérez, conocido como 'Superpaco', subirá este miércoles 29 de julio al Mulhacén, el pico más alto de la Península Ibérica, en un desafío con el que pretende visibilizar el deporte inclusivo y enviar un mensaje de esperanza a miles de personas. 'Superpaco', afectado por parálisis cerebral con afectación motora en las piernas, intentará alcanzar la cima del Mulhacén (3.479 metros) en un reto de enorme exigencia física. El murciano realizará la ascensión caminando con sus propias piernas y con el apoyo de dos acompañantes para mantener el equilibrio en los tramos más complicados del recorrido, así como un equipo logístico de 'Zancadas sobre Ruedas'.

"El objetivo de este desafío va mucho más allá del ámbito deportivo. Superpaco quiere demostrar que las barreras más difíciles no siempre son las físicas, sino las que nos imponemos nosotros mismos, convirtiendo esta ascensión en un símbolo de inclusión, esfuerzo y superación", según nota de prensa.

Paco Pérez, en la cima de Revolcadores

Paco Pérez, en la cima de Revolcadores / L.O.

Durante los últimos años, Paco Pérez se ha convertido en un referente del deporte adaptado gracias a su constancia y capacidad de inspirar a otras personas. Entre sus logros destaca el título de campeón de España de Frame Running T71 100 metros lisos, además de haber corrido varios 10K como el de la TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida, y subir el pico Revolcadores (2.014 metros), el más alto de la Región de Murcia. La intención principal de todos estos retos deportivos es dar la máxima visibilidad a las capacidades y, sobre todo, dónde pueden llegar personas con discapacidad.

"No subo el Mulhacén para demostrar que soy diferente. Lo subo para demostrar que todos somos capaces de llegar mucho más lejos de lo que creemos", dice Paco Pérez, quien con esta expedición quiere lanzar un mensaje especialmente dirigido a niños, jóvenes y personas con discapacidad: "Los sueños no entienden de diagnósticos cuando van acompañados de trabajo, ilusión y perseverancia", dice.

La ascensión será seguida a través de las redes sociales, donde se compartirán imágenes y vídeos en tiempo real para que toda la ciudadanía pueda acompañar a Superpaco durante este emocionante desafío. De igual modo, también formará parte del documental 'Superpaco, Héroes sin capa' que se está realizando sobre su vida.

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Este reto pretende convertirse en una nueva llamada a favor del deporte inclusivo y de una sociedad donde las oportunidades dependan de la voluntad y no de las limitaciones.

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