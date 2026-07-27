El pachequero Juan Antonio Milán consolida su número 1 del mundo en Portugal

El pachequero Juan Antonio Milán Cánovas regresó a la competición después de ganar en el mes de junio el Grand Prix de Roma y la President Cup en Núremberg subiendo de nuevo al podio en un torneo internacional, en este caso el Open de Portugal que se disputó en Oporto.

El murciano, que el próximo 13 de agosto cumplirá 21 años de edad, alcanzó la medalla de plata en la categoría de -80 kilos y consolidó de esta manera su primer puesto en el ranking mundial de cara a la clasificación para los Juegos Olímpicos de 2026.

Después de un descanso y una corta pretemporada de solo dos semanas, el pachequero, que este año también ha ganado el Open de los Países Bajos, regresa de Portugal con tres victorias y una sola derrota, la sufrida en la final contra el búlgaro Seved Omid Hosseini Biji, pero con buenas sensaciones de cara a la próxima gran cita, que será el Grand Prix de Corea del Sur, que se disputará del 5 al 7 de septiembre. El Muju Taekwondowon 2026 World Taekwondo Grand Prix Series es una cita clave para entrar en 2027, año preolímpico, con garantías de acabar entre los cinco mejores del mundo y lograr así la clasificación directa para Los Ángeles evitando la incertidumbre de los torneos preolímpicos.

Juan Antonio Milán, a la izquierda, en el podio del Open de Portugal / L.O.

Milán comenzó su andadura en Oporto en octavos de final con una victoria ante el uruguayo Federico González Gómez por 2-0. En cuartos de final le tocó enfrentarse al portugués Manuel Martinho, al que también derrotó por idéntico marcador, y en semifinales se deshizo del número 3 de Europa, el griego Ioannis Papadopoulos, también por 2-0. En la final, frente al búlgaro Hosseini, sufrió la única derrota por 0-2.

“Terminé el campeonato con muy buenas sensaciones pese a que venía de realizar una pretemporada muy corta después del descanso de verano. Mi objetivo era rodarme un poco e ir cogiendo sensaciones de cara a la próxima gran cita, que es el Grand Prix de Corea, que es bastante importante de cara a la clasificación para los Juegos Olímpicos”, dice Milán, quien continuará durante este próximo mes con su preparación en el CAR de Madrid, donde está en el grupo de élite español desde que tenía 17 años.

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La medalla de plata en Oporto le ha valido a Milán para sumar seis puntos más en el ranking, por lo que tras los 90 que alcanzó en Roma, cuenta ya con 96 y se consolida al frente de la clasificación.