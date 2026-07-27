Fútbol
La murciana Daniela Arques ficha por el London City: se une a Alexia Putellas
La centrocampista murciana, de 20 años, se une al ambicioso proyecto del magnate Michele Kang tras su paso por el Sporting de Portugal
El imparable proyecto de Michele Kang en el London City sigue sumando talento de élite y lo hace con talento de la Región de Murcia. Tras los fichajes de renombre que han sacudido el mercado, el conjunto inglés ha cerrado un acuerdo total para pescar en el Sporting de Portugal a una de las mayores perlas de nuestro fútbol: la centrocampista murciana Daniela Arques.
A sus 20 años, la joven jugadora nacida en Murcia ya tiene su futuro completamente atado en la WSL. Las negociaciones entre el club londinense y la entidad lisboeta han fructificado con un entendimiento total, por lo que la operación es ya un hecho. De este modo, la centrocampista pasará a formar parte del ambicioso proyecto del magnate estadounidense, cuyo objetivo es dominar tanto la competición inglesa como el panorama europeo.
Rumbo a Londres y vestuario de estrellas
La maquinaria del fichaje está perfectamente engrasada. Está previsto que la próxima semana viaje a la capital británica para someterse al pertinente reconocimiento médico y estampar su firma de forma oficial.
A continuación, se pondrá de inmediato a las órdenes del técnico español Eder Maestre para incorporarse a una pretemporada que ya arrancó hace unos días. En el vestuario del London City, la murciana compartirá equipo y objetivos con una constelación de estrellas de máximo nivel nacional, uniendo su talento al de referentes como Alexia Putellas, Mapi León, Jana Fernández u Ona Batlle.
Una trayectoria meteórica
El salto a la élite inglesa premia la extraordinaria progresión de una futbolista que lleva años maravillando por su madurez sobre el verde. Formada en las categorías inferiores del fútbol español, la centrocampista es internacional y luce en su palmarés dos Eurocopas Sub-19.
Su bautizo en la máxima categoría llegó de manera precoz en 2021 de la mano del Alhama, donde demostró un liderazgo impropio de su edad antes de cumplir los 17 años. Su deslumbrante rendimiento le abrió las puertas del Levante, donde disputó la Champions League y se consolidó en la zona noble de la tabla durante dos campañas.
Ante las dificultades económicas del conjunto granota, el Sporting de Portugal confió en ella la pasada temporada para ser el brújula y el pilar fundamental del centro del campo lisboeta. Ahora, su excelente rendimiento en tierras lusas le abre las puertas de la liga más competitiva del mundo.
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