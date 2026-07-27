Doble bronce en el Nacional de atletismo

La Región de Murcia siempre ‘pesca’ en los Campeonatos de España de atletismo y en Málaga, donde este fin de semana se ha disputado el Nacional al aire libre, no iba a ser diferente. No llegó el deseado oro de Mariano García, pero el de Cuevas de Reyllo no falló en su cita con el podio, conquistando una medalla de bronce en el año que ha dejado atrás los 800 metros para dar el salto a los 1.500. El que tampoco se bajó del podio fue el sanjaviereño André Müller, quien se colgó el bronce en la prueba de lanzamiento de peso, mismo color que ya había conseguido en las dos últimas ediciones al aire libre.

Después de que el viernes los marchadores murcianos fallaran en su pelea por llegar al podio -el mejor fue Miguel Ángel López con un séptimo puesto-, hubo que esperar al cierre del Campeonato de España de Atletismo para que llegaran las preseas a la Región.

El lanzador del UCAM Cartagena se ha subido al podio en las tres últimas ediciones

El primero de los representantes murcianos en subir al podio fue el Müller, quien de nuevo se coló entre los mejores en la prueba de lanzamiento de peso. El atleta del UCAM Cartagena, que llegaba con la segunda marca y después de lograr el bronce en las últimas dos ediciones al aire libre, quería dar un salto en su palmarés, luchando por el oro, sin embargo, no pudo meterse en la pelea entre Fabrizio Scontrini y Antonio Santa. El deportista de la Real Sociedad, con un último lanzamiento de 18.58, desbancaba de la primera plaza a Santa (18.50). Müller también lograba superar la barrera de los 18 metros en su intento final, logrando un 18.04 que le permitía asegurar el bronce. Por tanto, el deportista que reside en La Manga ha repetido el puesto que logró en los dos últimos años en el campeonato al aire libre.

Sabor agridulce

La otra medalla para la expedición murciana la consiguió Mariano García, pero el bronce conquistado en la prueba de 1.500 metros le dejó un sabor agridulce al siempre exigente atleta de Cuevas de Reyllo. Llegaba el de Fuente Álamo con dos asignaturas pendientes a Málaga. Buscaba lograr su primer título nacional en los 1.500 metros, distancia a la que ha dado el salto esta temporada; y buscaba también conseguir la marca necesaria para asegurarse el billete para los Campeonato de Europa de Birmingham que se disputará entre el 10 y el 16 de agosto.

El de Fuente Álamo tiene que remontar en los metros finales para acabar por detrás de Ben y Sáez

Pero Marciano García, que había sido el mejor en su serie de semifinales, se tuvo que conformar con la tercera plaza, un bronce que deja de momento en el aire su presencia en el Europeo del Birmingham, aunque con muchas opciones de estar en el mismo.

En una carrera lenta y táctica, ‘La Moto’ estuvo en cabeza hasta que a 600 metros del final lanzó un ataque Nacho Fontes. El de Cuevas de Reyllo se vio relegado entonces a la cuarta plaza, cediendo terreno, pero en la recta final logró recuperar para acabar tercero con 3:47.96 por detrás de Adrián Ben y Carlos Sáez.

El campeón del mundo en pista cubierta este mismo año se quedaba lejos de alcanzar ese 3:34.30 que exigía la Federación Española para ser seleccionable para Birmingham, por lo que ahora mismo está en manos del director técnico de la RFEA. Será en las próximas horas cuando se sepa si el corredor murciano consigue formar parte de la lista de tres atletas españoles que competirán en la prueba de 1.500 de ese Campeonato de Europa que se celebrará este mes de agosto.

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Aunque habrá que esperar para resolver la incógnita, todo parece indicar, después de la gran carrera ofrecida ayer por Adrián Ben, Carlos Sáez y el propio Mariano García, que serán estos tres los atletas elegidos para estar en el Europeo.