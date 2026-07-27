La Deportiva Minera ya cuenta con 15 jugadores

Con la confirmación del fichaje de Boris Kouassi, que llega al cuadro de Llano del Beal tras ascender con el Águilas FC, la Deportiva Minera ya cuenta en su plantilla con 15 jugadores y vuelve a presentar su candidatura a todo en la Segunda RFEF.

El proyecto 2026-27 se presentó el pasado 7 de julio. Ese día, su presidente, José Blaya, volvió a reiterar que se iba a pelear por todo y, tres semanas después, con los fichajes realizados, el proyecto ilusiona. Samu Casado, que llega de Primera RFEF, defenderá la portería. En defensa, jugadores diferenciales como Morros, Adri Crespo o Ángel Cano. En la medular, Pipo, Vaquero, Carlos Ramírez y Kamal confirman un plantel de jugadores que conocen la categoría. Arriba, junto al reciente ariete incorporado, está Maikel, que, al igual que Cano, sabe lo que es ascender con el Extremadura.