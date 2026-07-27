El cross training, una disciplina asentada en la Región de Murcia

El deporte en la Región de Murcia no es ajeno al resto del mundo. Lejos de los campos de césped tradicional o de las salas de máquinas de los gimnasios convencionales, la bocina del de fin de entrenamiento, el sonido de los discos chocando contra el suelo y el aliento colectivo de superación resuenan con fuerza en muchos boxes de la Región de Murcia. El cross training -disciplina que combina movimientos de halterofilia, gimnásticos y resistencia cardiovascular- se ha consolidado como uno de los entrenamientos favoritos de gran parte de la población.

Y mientras los ojos del planeta fitness están mirando estos días -del 22 al 26 de julio- hacia San José, California, donde se están disputando los Crossfit Games, aquí mismo, en suelo murciano, la historia de este deporte se escribe con sudor, constancia y acento extranjero. En Molina de Segura, Cross training Ramses ostenta el orgullo de ser el tercer centro más antiguo de la Región y el pionero de la localidad conservera. Al frente de este lugar se encuentran dos personas que cambiaron el rumbo de su vida por amor y vocación: Alex Popa y Emilia Enache.

De Rumanía a Molina de Segura

Para entender el arraigo de esta disciplina en el municipio hay que viajar al pasado y conocer a sus artífices. Alex Popa (Costanza,8 de julio de 1974) llegó a España hace más de un cuarto de siglo. «Llegué hace más de 25 años, o sea que llevo media vida aquí. La idea era, como muchos, o venía en busca de una vida mejor», relata con la tranquilidad de quien ha arraigado profundamente en la tierra murciana. Su compañera en el box, Emilia Enache (Slatina, 3 de mayo de 1990), también en Rumanía, y aterrizó en España a finales de diciembre de 2008. «Principalmente vine de visita a ver a mi madre, que ya llevaba aquí unos cuantos años, estaba trabajando aquí, vine de visita y me quedé. Me enamoré de Murcia», recuerda con una sonrisa.

Abrir el primer centro especializado en Molina de Segura requirió una enorme dosis de fe y arrojo. «Fuimos los primeros en abrir aquí en Molina de Segura y realmente la gente en ese momento al escuchar la palabra CrossFit, es como si le hubiera dicho sushi. Se pensaban que era algo para comer», bromea sobre aquellos inicios donde la palabra era totalmente desconocida. ¿Por qué arriesgarse? Álex lo tiene claro: «Llevo toda la vida haciendo deporte y vi que era una metodología novedosa, pero muy efectiva. Sabía que iba a ser un éxito en el mundo del deporte».

Por su parte, Emy, como todo el mundo la conoce en el box, reconoce que su rol actual no estaba escrito en los planes iniciales de su juventud, aunque hoy es su gran pasión: «Me apasiona el deporte, me gusta mucho enseñar a la gente, pero no era el enfoque que yo quería desde pequeña, tenía otros planes. Sin embargo me encanta mi trabajo. Lo que busco primordialmente en las personas que entreno es salud, lo enfoco siempre en salud».

¿Es lesivo este deporte?

Cada vez que una disciplina exige intensidad, surgen los mitos sobre la seguridad. Emy aborda este asunto con la autoridad que da la experiencia diaria: «A ver, esto tiene sus matices, te explico, no es más lesivo que otro tipo de actividad de fuerza-potencia. Las tasas de lesión en halterofilia o gimnasia son las mismas que en crosstraining. Lo más importante es el coaching, es decir, la enseñanza. Si partimos de una buena enseñanza, vamos a minimizar el riesgo de lesión. No obstante, siempre va a haber un riesgo de lesión». Y sentencia con una reflexión lapidaria que ya es filosofía de casa: «Aunque para mí la peor lesión del mundo que se puede tener es el sedentarismo».

Ver el fruto de ese trabajo es, precisamente, la mayor recompensa para los fundadores. «Recompensa mucho ver la gente avanzando, porque hay gente que aparece, digamos, desde un nivel cero, que no saben hacer ni siquiera una sentadilla básica. Y claro, da gusto ver a esa persona que después de venir, que no sepa hacer nada, que luego hace incluso sentadillas, saltos al cajón, sentadillas con mucho peso, y da mucho gusto verlo», confiesa Álex. Sobre ese tema Emy lo tiene claro: «Ver los cambios tanto físicos como a nivel salud de los atletas es lo más gratificante».

El entrenamiento hibrido

El panorama actual del fitness ha consagrado lo que los expertos denominan el entrenamiento híbrido, una tendencia que fusiona lo mejor de varios mundos deportivos y que en Crosstraining Ramses llevan abanderando desde el primer día. Álex explica el porqué de este auge: «Mezcla fuerza, cardio, entrenamiento cardiovascular y entrenamiento gimnástico. Si solamente entrenas fuerza en tu día a día, te va a faltar cardio y el día de mañana vas a querer ir corriendo detrás del autobús, y no lo voy a pillar porque no tienes cardio. O al revés, por entrenar solo cardio un día tendrás que levantar la bolsa de compra y al haberlo cargado mucho, no vas a poder porque no tendrás la suficiente fuerza. ¿Qué es lo que consigue ese entrenamiento híbrido? Juntar todas las habilidades y desarrollarlas».

Preguntado sobre su implantación en los colegios, Álex lo ve claro: «Se podría, de hecho hay un segmento que se llama CrossFit Kids, que es para niños, pero se implementaría con movimientos muy básicos. A mí me sorprende cuando llega aquí una persona al apuntarse y que a lo mejor tiene 25 años o más y no sabe hacer una sentadilla. Una sentadilla correctamente hecha se tiene que conseguir desde edades muy tempranas. Por salud».

Y mientras la mirada global se concentra esta semana en California con la celebración de los Crossfit Games, Emy lanza una advertencia muy saludable para todos los aficionados que disfrutan viendo las machadas de los mejores atletas del planeta por televisión: «Es importante verlo porque es motivador, pero tiene sus matices, es decir, pensemos que en los CrossFit Games, los atletas tienen un trabajo atrás impresionante de muchísimas horas, no podemos aspirar a llegar a eso en 2-3 años, de ahí viene el sesgo de levantar mucho peso en poco tiempo y volvemos a lo de antes y el riesgo de lesión».

Comunidad y futuro

Más allá del ejercicio físico, lo que convierte a un box en un hogar es el factor humano. Para Emy, la clave de que este deporte enganche tanto reside en esa atmósfera única: «Es de la base de que es un deporte muy dinámico, de que los entrenamientos cada día son diferentes, no hay una rutina como tal que te canses de ella, es un entrenamiento multifuncional. También se crea mucha amistad dentro de un box de cross training y hay mucha relación en cuanto a entrenador y atleta, hay un trato más cercano que en cualquier otro tipo de actividad, por así decirlo».

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De cara al futuro, los fundadores de Ramses tienen claro su gran propósito en Molina de Segura y en el conjunto de la Región: «Llegar al máximo número de personas y sobre todo transmitir la idea de que la gente tiene que saber dónde entrena. Porque yo quiero llegar a la gente siendo un profesional, pero hay mucha gente que no sabe dónde entrena y quién lo entrena. Entonces, por culpa de ese tipo de intrusismo, vamos a llamarlo así, hay mucha gente que sigue practicando en algún sitio, que no sabe ni lo que hace y no consigue ni su objetivo ni no consigue avanzar.¿Qué quiero conseguir yo? Que esa idea llegue a la gente, si lo puedo conseguir, pero de la mano de un profesional, en un centro profesional y claro, siendo constante».