Aficionados del Real Murcia, FC Cartagena y Águilas, pendientes del ‘Pacto de los 15 €’ en Primera RFEF

El ‘Pacto de los 15 euros’ vuelve a estar sobre la mesa de los clubes de Primera RFEF. Catorce equipos del Grupo I ya lo habrían firmado para favorecer el desplazamiento de sus aficionados. En cambio, en el Grupo II, donde militan el Real Murcia, el FC Cartagena y el Águilas FC, todavía no hay novedades. Solo el UE Sant Andreu ha vuelto a poner sobre la mesa una medida que se impulsaba por primera vez el pasado verano y que no fue acogida de la misma forma por los equipos de la Región. Mientras que el Real Murcia aceptaba, junto a otros nueve clubes, establecer un precio único de 15 euros en las entradas destinadas a la afición visitante; en el Cartagonova miraban para otro lado, no uniéndose a la iniciativa.

Un año después, el UE Sant Andreu, recién ascendido a Primera RFEF, ha sido el primero en dar el paso al frente para repetir ese pacto en el Grupo II que volvería a ayudar a los desplazamientos de los aficionados. «Queremos llegar a los máximos acuerdos posibles para beneficiar los desplazamientos de todas las aficiones», publicaba hace unos días el club barcelonés en un mensaje en redes sociales. Y ya hay equipos que han respondido positivamente, curiosamente equipos que la pasada temporada ya abrazaron esta idea.

Es el Real Murcia uno de los grandes interesados en esta iniciativa. Teniendo en cuenta la fidelidad de su afición y el buen número de ellos que viaja en cada desplazamiento, el club grana formó hace un año parte del ‘Pacto de los 15 euros’ y está dispuesto a hacerlo de nuevo.

De hecho, ya han respondido positivamente a la propuesta del UE Sant Andreu, uno de los rivales ante los que se estrenará esta campaña en Primera RFEF. Otros que quieren repetir son el Villarreal B y el Juventud Torremolinos, que también formaron parte de los nueve que acordaron la rebaja en el precio de las entradas para los seguidores visitantes hace un año. Los otros que se sumaron el pasado verano fueron CE Sabadell, Betis Deportivo, Antequera CF, Nastic de Tarragona, Hércules CF, CD Teruel y Europa. De ellos dos ya no forman parte de la categoría en este 26-27. Los arlequilados han subido a Segunda División, mientras que el filial bético ha bajado a Segunda RFEF.

Con el inicio de la temporada en Primera Federación fijado para el último fin de semana de agosto -29 y 30-, no será hasta los días previos al comienzo cuando se sepa cuántos clubes del Grupo II se comprometen a llevar a cabo esta iniciativa. Y una de las incógnitas está en saber qué harán el FC Cartagena y el Águilas FC, pero también qué decidirán dos clubes que llegan a la categoría como el Zaragoza y el Huesca, y que, especialmente los primeros, moverán a muchos aficionados.

Belmonte se quedó fuera

Hace un año los albinegros, todavía bajo la gestión de Paco Belmonte, decidieron no sumarse a esta iniciativa. Posiblemente uno de los motivos que impulsó a los cartageneristas a no firmar el pacto fue la presencia del Real Murcia, y es que manteniéndose al margen tenían la libertad para encarecer las entradas visitantes con motivo del derbi regional en el Cartagonova. De hecho, en ese encuentro disputado el 8 de diciembre de 2025, los seguidores granas que acudieron a Cartagena tuvieron que pagar 25 euros por ocupar una butaca del fondo norte.

En la vuelta en Nueva Condomina, el Real Murcia, aprovechando la falta de acuerdo inicial con los albinegros, también optaron por cobrar 25 euros a los seguidores que llegaban desde el otro lado del Puerto de la Cadena.

La incógnita ahora es si para esta temporada 26-27 Felipe Moreno y Alejandro Arribas son capaces de alcanzar un acuerdo en beneficio de las aficiones. Ya se hizo en la temporada 2018-2019. En aquella ocasión, la entidad entonces presidida por Txema Almela y el club en manos de Paco Belmonte lograron dejar la rivalidad de lado y acordaron un precio de 10 euros para los aficionados visitantes.

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El Rubial, con poca capacidad

El Grupo II tendrá esta temporada un tercer equipo de la Región después del ascenso del Águilas FC. El Centenario El Rubial será, por tanto, un nuevo destino en el mapa de los aficionados de los clubes de Primera RFEF, especialmente de murcianistas y albinegros, que no querrán perderse esa visita. Sin embargo, teniendo en cuenta que el recinto costero tiene una capacidad muy limitada -lo completan prácticamente los abonados-, la entidad blanquiazul apenas podrá reservar unas pocas entradas para los seguidores visitantes.