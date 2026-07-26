Víctor Requena y María Martínez se imponen en el Cross Cabo de Palos

El atleta del UCAM Cartagena Víctor Alejandro Requena volvió a subir a lo más alto del podio este sábado en el Cross Cabo de Palos. El corredor cartagenero se proclamó vencedor absoluto de la decimosexta edición de la prueba después de completar el recorrido en un tiempo de 20 minutos y 10 segundos.

La carrera formaba parte del circuito de carreras populares Región de Murcia Running Challenge 2026, del que suponía la vigésima cita de la temporada. La competición absoluta se desarrolló sobre un trazado aproximado de 6,5 kilómetros, con salida y meta situadas en el Paseo Dimas Ortega de Cabo de Palos.

Requena, que también se impuso en la pasada edición, volvió a demostrar su dominio desde los primeros kilómetros y cruzó la línea de meta con una amplia ventaja sobre sus principales perseguidores. El segundo puesto de la clasificación masculina fue para Sergio Garijo, atleta del Grupo Alcaraz y vencedor en la categoría Máster 40, que paró el cronómetro en 22:07.

La tercera posición absoluta correspondió a Germán Gutiérrez, del club REntrenos, que finalizó la prueba en 22:16 y ocupó además el segundo puesto en la categoría Máster 40.

En el apartado femenino, María Martínez se adjudicó la victoria absoluta y el triunfo en la categoría Senior con un registro de 23 minutos y 46 segundos. La corredora logró imponerse en un final muy ajustado a Tania Salamanca, de la ADA Abarán, que terminó segunda con un tiempo de 24:01.

El podio femenino lo completó Eva María Sánchez, representante del Atletismo Tarancón y primera clasificada en la categoría Sub23, después de cruzar la meta en 24:03, apenas dos segundos después que Salamanca.

El XVI Cross Cabo de Palos estuvo organizado por el Club Atletismo La Manga, con la colaboración de las concejalías de Deportes de los ayuntamientos de Cartagena y San Javier y de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia. La prueba volvió a reunir a numerosos corredores en uno de los enclaves más reconocibles del litoral regional.

Ganadores en las distintas categorías

En Diversidad Funcional, Beathe Tegnander y Angel Molina; en sub-23, Eva María Sánchez y Ramón Pablo Vicente; María Martínez y Víctor Requena, en senior; Isabel Pelegrín y Alberto González, en Máster 35; Patricia Nicolás y Sergio Garijo, en Máster 40; Ana Isabel Fernández y José Antonio Agüera, en Máster 45; Kleine Gómez y Paco Herraiz, en Máster 50; Teresa López y Andrés Rosique, Beathe Tegnander y Santiago Revuelta, en Máster 60; Máster 65 para Fina Serrano y Antonio Aguilar; y en Máster 70 Alberto Rodríguez.

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El club más númeroso fue para Black Panzers, mientras que el premio Farallón fue para Isabel Belmonte, presidenta de la Asociación de Mujeres Virgen del Mar de Cabo de Palos y para la empresa José Díaz que recogió Carlos Díaz por su colaboración durante todas las ediciones de la cita.