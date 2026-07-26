Mariano García y André Müller, bronce en el Nacional de atletismo

Mariano García y André Müller han subido al podio en el Campeonato de España de atletismo que se celebra en Málaga. El atleta de Fuente Álamo ha sido tercero en la prueba de 1.500 metros lisos, mientras que el sanjaviereño ha logrado la misma plaza en lanzamiento de peso.

Müller fue el primer murciano en conquistar una presea. Gracias a una marca de 18,04 metros conseguida en su último intento, el atleta del UCAM Cartagena se colgó el bronce en una final donde el mejor fue el joven Fabrizio Scontrini, con 18,58, mientras que la segunda plaza fue para Antonio Santana, con 18,50. Por tanto, el deportista que reside en La Manga ha repetido el puesto que logró en los dos últimos años en el campeonato al aire libre.

Por su parte, Mariano García, que había sido el mejor en las semifinales, se tuvo que conformar con la tercera plaza en su primer Nacional de 1.500 metros, un bronce que deja de momento en el aire su presencia en el Europeo del Birmingham. En una carrera lenta y táctica, ‘La Moto’ estuvo en cabeza hasta que a 600 metros del final lanzó un ataque Nacho Fontes. El de Cuevas de Reyllo se vio relegado entonces a la cuarta plaza, cediendo terreno, pero en la recta final logró recuperar para acabar tercero con 3:47.96 por detrás de Adrián Ben y Carlos Sáez. El campeón del mundo en pista cubierta este mismo año queda ahora en manos de la decisión del director técnico de la Federación Española, que en las próximas horas dará a conocer los tres atletas españoles que estará en el Campeonato de Europa.

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