Íñigo Vélez (FC Cartagena): "Estoy contento con el inicio de pretemporada"

El entrenador albinegro, Íñigo Vélez, valoró la primera prueba de pretemporada del FC Cartagena, celebrada este sábado ante el Ipswich Town y en la que el marcador fue 0-0: “Estoy muy contento. No solo con el partido, sino también con toda la semana de entrenamiento. Hay muchas cosas que mejorar y corregir, pero también hay cosas muy buenas. Mantenemos una base importante del año pasado y es más fácil. En líneas generales, estoy contento”, reiteró Vélez.

El técnico admitió que el equipo tuvo que defender más, pero aprobó a su equipo con balón. “Hemos trabajado más la fase defensiva porque nos ha tocado estar detrás del balón, pero hemos tenido ocasiones, que es importante. Estos partidos son difíciles. Hemos tenido claridad con balón”, añadió.

Sobre los equipos que alineó, Vélez explicó por qué mezcló a los nuevos con los del curso anterior. “Hay que juntarles a todos para que aprendan. Los del año pasado me echan una mano dentro del campo para corregir a los nuevos. Tenemos prácticamente la plantilla cerrada y eso es importante para la pretemporada”, expresó.

Por último, el de Vitoria desveló que el equipo descansará hasta el lunes y volverá a los entrenamientos la próxima semana. “Ahora a descansar, que se lo merecen. Hemos tenido una semana muy exigente”.

Empate con buenas sensaciones

La primera prueba del FC Cartagena tuvo un contrincante de mucho nivel. Ni más ni menos que un equipo de la Premier League inglesa. El recién ascendido Ipswich Town visitó La Manga Club para enfrentarse al nuevo Cartagena, que alineó un once con mezcla de jugadores del curso pasado, nuevos fichajes y canteranos. Las sensaciones fueron muy buenas y el cuadro portuario dejó varios detalles interesantes de cara al inicio de la competición.

Alineó Íñigo Vélez a Lucho García bajo palos; Marc Jurado, Rubén Serrano, Grègory Kelo y Adrián Corral en defensa; Pablo de Blasis e Iker Abellán en el centro del campo; Rubén Richarte y Benito Ramírez en los extremos; y Toni Villa por detrás de Caye, en punta. Con ese once, que estrenó la tercera equipación de color blanco, tuvo claro el Cartagena sus premisas: presión alta, robo en campo contrario y verticalidad en el juego.

Pronto comenzaron a verse las primeras pinceladas del equipo de Íñigo Vélez. Rubén Richarte mostró desborde, regate y velocidad con una ocasión de gol en su primera intervención. Detuvo el meta visitante un disparo raso al palo largo. Demostraron los futbolistas que tienen un buen tono físico a pesar de encontrarse en la primera semana de entrenamientos, ya que la presión alta y la defensa adelantada obligaron al equipo a correr. De hecho, uno de los problemas albinegros fueron los balones a la espalda y los contragolpes.

En varias ocasiones tuvo el club inglés la ocasión de atacar al espacio. Durante los primeros minutos aguantó bien el Cartagena con un Grègory Kelo bien posicionado y que se adelantó varias veces a su marca para cortar las jugadas. Con el paso de los minutos el cansancio se dejó notar. Al final de la primera parte fue teniendo más problemas el cuadro portuario y Lucho García tuvo que emplearse al máximo para evitar el gol hasta en tres ocasiones de mucho mérito. Rubén Serrano también la sacó sobre la línea y el 0 a 0 se mantuvo hasta el descanso.

Destacó también el ilorcitano Toni Villa, con detalles de calidad de superior categoría. Tuvo la batuta del equipo en el ataque, combinó con sus compañeros y dirigió la orientación del juego. Los canteranos Iker Abellán y Caye, quienes tendrán ficha del primer equipo, dieron buen nivel. También se vio en buena forma a Benito Ramírez, pero no hubo tiempo para más los que iniciaron, ya que en el segundo tiempo saltó al campo otro once completamente diferente.

Otro once distinto en la segunda parte

Jhafets; Perejón, Luca Lohr, Imanol Baz, Nacho; Clavería, Boston, Dacosta, Krivocapic, Iban Ribeiro y Marcelo salieron para los segundos 45 minutos. Sin Pablo de Blasis, el Cartagena perdió el control de la posesión y tuvo más dificultades para llegar a campo contrario. La tuvo Marcelo dos Santos en los primeros minutos, pero erró un mano a mano con el portero.

El Ipswich continuó con sus hombres de inicio y la continuidad vino bien a los que ya estaban calientes. No obstante, a la hora de juego decayó el nivel de los ingleses y el Cartagena pudo dar un pequeño paso adelante hasta que el rival renovó a sus diez jugadores de campo. Se vieron conducciones interesantes de Ibán Ribeiro y buenas intervenciones de Luca Lohr o Dani Perejón en defensa. No volvió de la segunda pausa de hidratación Imanol Baz, que se retiró con molestias. Sin Carrascal en la convocatoria, volvió Kelo al césped.

En el tramo final de partido la tuvieron ambos equipos. Ribeiro y Marcelo se encontraron en el área en varias jugadas y Emerson, del rival, golpeó el larguero de cabeza. Tras muchos minutos sin ocasiones para ningún equipo, una tangana iniciada por el equipo contrario terminó con un expulsado para cada bando. Marcelo se marchó antes de tiempo.

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Así, el primer test de pretemporada terminó con el empate a cero inicial, buenas sensaciones y aspectos a corregir. Vélez no tardó en charlar con sus jugadores para apuntar detalles nada más finalizar el encuentro. Buen tono físico y buena primera piedra para la construcción del nuevo FC Cartagena.