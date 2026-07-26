Checa (UCAM Murcia): «Los ascensos no se consiguen en julio, hay que ir paso a paso»

El UCAM Murcia vuelve a apostar por el ascenso y este curso lo hace con uno de la casa en el banquillo. Checa nos atiende tras los primeros días en su nuevo hogar y tiene claro los pasos a seguir para lograr el objetivo.

¿Qué sensaciones le deja los primeros días de trabajo como entrenador del UCAM Murcia y el primer test de pretemporada saldado con un contundente 0-3?

Las sensaciones son buenísimas, gracias a la facilidad que nos han puesto desde el minuto uno. Está claro que la predisposición y sobre todo la ilusión por crecer juntos como equipo han hecho que estos días hayan sido muy intensos. Sacamos conclusiones positivas que ya se vieron reflejadas en el partido amistoso: esa predisposición, esas ganas de llevar a cabo lo que llevamos trabajando en estas jornadas de pretemporada.

Su llegada al UCAM Murcia se cerró de forma muy rápida tras el gran año realizado en la Deportiva Minera. La sensación es que fue una negociación muy sencilla.

Sí, fue muy fácil. Después de la gran temporada que habíamos hecho en la Minera, aquí era mi casa. Gracias a José Blaya, a Antonio Martínez y sobre todo a la afición -aunque no pudimos conseguir el objetivo del ascenso-, di un paso al lado y en pocos días llegó esa oferta del UCAM Murcia. Tuve que pensar poco porque, como tú bien sabes que conoces bien ese club, Paco, es mi casa. Llevaba varios años sabiendo que mi objetivo en algún momento era volver al UCAM, y cuando llegó la posibilidad se dio muy rápido.

Desde fuera se percibe que esto ha sido como una unión natural: un club que necesitaba impulsar su proyecto tras una campaña decepcionante y un técnico en pleno crecimiento. ¿Siente que este era el momento idóneo para cruzar sus caminos?

Yo creo que sí era el momento de recalar en el UCAM. Está claro que ellos siempre han tenido una idea clara y, como bien dices, una estructura muy bien montada. El club ha crecido muchísimo, sobre todo desde los años en los que yo estaba allí con el ascenso de la 2015-2016; quizás en los últimos tiempos no hemos estado a la altura de ese crecimiento institucional. Pero cuando empecé en los banquillos tenía claro que quería volver al UCAM. Creo que era el momento de dar ese paso.

Han arrancado la pretemporada antes que muchos equipos, incluso de Primera Federación. No sé si alguien del club lo trató como un loco por empezar tan pronto¿Hasta qué punto es clave ser los primeros en este aspecto?

Tenemos que aprovechar todos los recursos y medios que nos pone la universidad. Hemos comenzado antes y creo que el camino elegido es el correcto porque así la propia dinámica de la universidad lo demanda.

Checa, entrenador del UCAM Murcia. / Prensa UCAM

En un club como el UCAM la exigencia y la presión por ascender son máximas, especialmente tras los últimos años. ¿Cómo se gestiona esa ambición desde el vestuario sin caer en la ansiedad en pleno mes de julio?

Creo que en el UCAM el objetivo siempre es ambicioso, como he dicho. Pero está claro que los ascensos no se consiguen en julio, hay que ir paso a paso. Lo que tenemos que pensar es en dar el máximo cada día, intentar llegar de la mejor manera posible a cada entrenamiento y así estaremos muy cerca de conseguir los objetivos. Nosotros vamos a aspirar a lo máximo; ese es nuestro único objetivo, si no, no hubiéramos venido aquí.

El grupo III de Segunda Federación se presenta durísimo este curso, con históricos, filiales y bloques muy potentes. ¿Cómo valora el nivel competitivo de la categoría para esta temporada?

El grupo del año pasado ya era fortísimo y nadie nos daba sobre el papel como favoritos para estar peleando por esas metas, pero lo conseguimos haciéndole creer a la gente que podíamos y que estábamos preparados. Este año el objetivo es el mismo: mejorar la temporada que hicimos el año pasado -o la que hicieron aquí en el UCAM- y estar cerca de poder ascender. Está claro que hay muchos equipos preparados y capacitados, con bloques que han estado en Primera Federación hace poco tiempo, como el Atlético Baleares, el Intercity o el Yeclano, además de los filiales y otros conjuntos con un potencial grandísimo como el Alcoyano. Pero nosotros tenemos que centrarnos en nosotros mismos.

De cara a construir este nuevo proyecto, ¿es necesario mirar atrás y analizar qué falló la temporada pasada en el UCAM o prefiere borrón y cuenta nueva y solo mirar desde tu firma?

Yo intento centrarme en lo que depende de mí, que es este año. En el UCAM siempre ha habido grandes jugadores y entrenadores; muchísimos de ellos están ahora en categorías superiores o en equipos top de esta categoría. Nosotros tenemos que centrarnos y pensar únicamente en lo que podemos hacer este curso, aprender y seguir creciendo todos juntos de la mano. El equipo no son solo los jugadores; el equipo es la familia Mendoza, toda la universidad y la afición. Tenemos que ser uno.

La Copa Federación asoma ya en el horizonte con eliminatorias atractivas y rivales como el Molinense o la posibilidad de medirse más adelante al Real Murcia. ¿Qué importancia le dan a esta competición en esta fase?

Pensar en el Murcia creo que es pensar a largo plazo, y nosotros no vamos a pensar en eso todavía. Tenemos que centrarnos en el día a día y, sobre todo, en el primer partido oficial que tenemos contra el Molinense, que está haciendo un equipo estupendo con los refuerzos de Britos o de Andrés Carrasco, y con un gran entrenador, Sergio Sánchez. Estamos centrados en prepararnos, en darle importancia a todo lo que depende de nosotros y en esta Copa Federación, que es muy bonita y en la que enfrente vamos a tener grandes rivales, empezando por el Molinense.

Para terminar, la afición universitaria acogió su fichaje con una ilusión unánime. ¿Qué mensaje le manda a esa masa social de cara al inicio oficial?

Pues al igual que ellos se pusieron contentos, me puse yo cuando volví a mi casa. Está claro que los necesitamos. Siempre digo lo mismo: quiero una afición que no venga solo a ver partidos, sino que venga a jugarlos con nosotros. Estoy seguro de que van a arropar al equipo. Quiero una afición fiel; no somos muchos, pero se van a hacer notar. Así seguirá creciendo la universidad y el equipo al que todos queremos, que es el UCAM. Estamos en las mejores manos con esta gran afición, y vamos a hacer que se sientan orgullosos de nosotros.