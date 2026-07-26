Carmen María Muñoz pone acento murciano al tenis femenino

Murcia tiene una nueva embajadora deportiva en ciernes, una joven que no solo golpea la pelota con la precisión de quien conoce la pista como el salón de su casa, sino que entiende el tenis como un estilo de vida. Carmen María Muñoz Botía (Murcia, 09-03-2011), la joven promesa del tenis regional, disputa esta semana para otro reto ilusionante en su incipiente carrera: el IC Rod Laver Junior Challenge, que se celebra en Copenague (Dinamarca). La tenista cadete, que atendiño a La Opinión antes de viajar, afronta la cita con ilusión: «La noticia me llegó hace un par de semanas, mientras estaba en el Campeonato de España Junior por equipos. Mi cara de felicidad al decírselo a Ramón, que es quien también me ha ayudado a que me seleccionen con los resultados que he logrado, lo decía todo. Me dio muchísima ilusión ir con la selección, es un viaje que tengo que disfrutar al máximo, pero también competir y lucharlo a tope. A ver si nos llevamos la copa», relata .

Siguiendo los pasos de David

El tenis en la vida de Carmen no es un accidente, es una herencia y una vocación forjada entre pistas y peloteos familiares. Sus inicios se remontan a una infancia marcada por la sombra de su hermano mayor, David, quien ya era un habitual en los circuitos murcianos: «Elegí el tenis porque mi hermano jugaba. Desde que tenía tres años, me iba con el patinete y me llevaba una raqueta. Cada vez que llegaba al club, mientras jugaba mi hermano, yo buscaba un frontón o llamaba a mi madre para que viniese a verme, a tirarme pelotas, y al final me grababa. Veía que lo disfrutaba y que me gustaba», recuerda.

Su madre, que ha sido testigo de cada golpe en este camino, pone contexto a esa afición: «Viene por mi marido, a él le encanta el tenis. David, nuestro hijo mayor, empezó con el fútbol y el tenis desde muy pequeño, en las pistas del Barnés. Llevaba ambos deportes, pero los fines de semana se le juntaban los partidos y no podía ser. Hubo que decidir, y se decantó por el tenis».

La semana pasada, Carmen vivió una experiencia que siente que ha sido otro salto en su corta, pero intensa carrera: un torneo en Francia, su primer internacional fuera de España. Fue una prueba de resistencia psicológica antes incluso de pisar la pista: «Llegué y estaba un poco ahí, ahí, porque no esperaba jugar en Francia. Hubo un error administrativo y me eliminé del torneo cuando lo tenía todo preparado para estar allí, pero insistiendo y hablando con el director, logramos que me diesen plaza en la previa. Fue llegar y que me metiesen en pista con árbitro. Estaba impresionada: ¿estoy jugando un ITF? No me lo esperaba y fui pasando rondas. Fue un logro que buscaba, estar en la final en mi segundo ITF fue muy gratificante», cuenta ante la atenta de su madre.

En esos momentos de tensión, donde la joven tenista se encuentra sola frente al adversario, su capacidad mental marca la diferencia. Preguntada por cómo gestiona el juego, Carmen es clara: «Depende de los momentos. Si vas ganando, todo es genial, pero si el marcador se iguala o vas por debajo, la mente juega malas pasadas. Yo intento ir a la toalla, pensar, tomarme mi tiempo y decirme cosas positivas. En Francia, aunque no tenía a mi entrenador conmigo, descubrí que me relajo más cuando me animo a mí misma y pienso en el siguiente punto».

Su madre añade sobre esta faceta: «¿Si yo disfruto? Hay de todo. Cuando el partido está muy igualado, se sufre, se sufre. Cuando va ganando, te relajas un poco, pero en el tenis, hasta que no cae el último punto, no puedes bajar la guardia. Yo personalmente sufro mucho».

Carmen María Muñoz Botía. / ISRAEL SANCHEZ

Sobre la pista, Carmen tiene claro cuál es su mejor arma: «Mi revés, sin duda, desde pequeña». Sin embargo, la autocrítica es el motor de los campeones. Reconoce que aún tiene deberes pendientes: «Tengo que mejorar el saque, sobre todo los segundos saques, y mi derecha en carrera».

La faceta de doblista, tan particular en el tenis, le ha enseñado lecciones valiosas. «La mayor diferencia con el individual es que en dobles dependes de tu compañera; es un equipo. Lo más importante es la comunicación. Si no hablas, no sabes si tu compañera está bien, y te sientes desconectada».

Estudios y viajes

Compaginar una carrera deportiva ascendente con la exigencia académica no es tarea fácil para ninguna adolescente, menos aún cursando tercero de la ESO. Carmen lo vive con disciplina: «No es fácil, voy a Maristas, un colegio exigente. Lo bueno es que este curso no me han puesto pegas cuando he tenido que faltar por torneos. Pero el día a día es duro: entreno dos horas diarias tenis, una hora de físico, y luego llego a casa a estudiar otras dos horas. Se hace muy difícil porque quiero sacar buenas notas; sé que si me va mal en el cole, competir fuera se complica. Es un sacrificio», admite.

Su madre, consciente de este esfuerzo, asume el rol de apoyo logístico y emocional: «Cuidamos mucho su alimentación y le ayudamos en todo lo que podemos. Es verdad que a veces se le hace tarde para dormir, pero con esfuerzo, trabajo y apoyo de todos, lo ha sacado adelante. Es lo más importante».

Sueños y objetivos

Al hablar del futuro, los pies de Carmen siguen tocando tierra. Sus objetivos a corto plazo son claros: «Quiero centrarme en los ITFs y en los Mutua. Necesito jugar torneos, por si el día de mañana decido ir a Estados Unidos, y seguir sumando en el ranking».

Pero al cerrar los ojos y pedirle que sueñe en grande, la respuesta es rotunda: «Mi sueño es estar entre las top 10 del mundo y, sobre todo, ganar un Grand Slam». ¿Alguna preferencia? «Roland Garros», sentencia con una sonrisa.

En el mundo del tenis, donde la presión y las expectativas a menudo devoran el talento prematuro, el mensaje de su entorno es vital: que disfrute. Como recalca su madre, el objetivo es que, gane o pierda, Carmen salga de la pista orgullosa de su trabajo, sintiendo que ha dado el máximo.

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La selección española cadete cuenta esta semana con dos raqueta murcianas, Jaime Alcaraz y también Carmen Muñoz que promete dar muchas alegrías. Pero más allá de los trofeos, los rankings y las victorias en París, la verdadera victoria de Carmen María Muñoz Botía es su capacidad para gestionar la presión, los libros y la pelota con la misma entereza. Solo tiene 15 años, y aunque su sueño sea levantar la Copa de los Mosqueteros, lo más emocionante es que, a esta joven promesa, aún le queda todo el camino por escribir y disfrutar de todos esos pasos previos.