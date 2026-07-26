Un buen Águilas FC no pudo con la UD Almería

No se pudo quedar el Águilas FC con el Trofeo Memorial Alfonso García Zapata. Un gol de Miguel de la Fuente, en el comienzo de la segunda parte, privó a equipo blanquiazul de conseguir el trofeo en un partido en el que se enfrentó a la UD Almería. Pese a la derrota de los de Adrián Hernández, la imagen no fue mala, dejando buenas sensaciones cuando apenas llevan cinco días de pretemporada. En momentos, sobre todo en el segundo acto, los costeros plantaron cara y jugaron de tú a tú a la UD Almería, que el año pasado no pudo lograr el ascenso a Primera División, y para este nuevo ejercicio ha vuelto a armar una plantilla con el objetivo de volver a luchar por la máxima categoría.

Una cita que también sirvió para que debutarán con los costeros las nuevas incorporaciones, como Iván Martínez, que fue titular; Fromsa y Álex Revuelta, que formaron en el centro de la zaga en el comienzo del partido; Serpeta y Josema Raigal, que ocuparon las bandas en el once inicial; y Gonzalo Serrano, que fue la referencia en ataque, así como Merchán, que entró en el segundo acto. Dejando muy buenas sensaciones. Los que continúan, a quienes ya conocen la afición, demostraron tener los conceptos de Adrián Hernández más que asimilados.

Antes del encuentro se realizó la presentación oficial de la plantilla y cuerpo técnico, que se ha ampliado para la Primera RFEF con más departamentos. Mientras que se le ha dado continuidad a una gran parte de la plantilla que logró el ascenso, hasta 11 jugadores continúan del pasado ejercicio: Salcedo, Johan Terranova, José Mas, Antonio Sánchez, Héctor Martínez, Mario Abenza, Adri Pérez, Yasser, Alonso, Chris Martínez y Javi Castedo. A los que se han unido 8 nuevas incorporaciones, Fromsa, Gonzalo Serrano, Iván Martínez, Josema Raigal, Revuelta, Serpeta y Adri Heredia. Una plantilla joven, en la que tan solo superan los 30 años el portero Salcedo con 35 años y Mario Abenza con esos 30 años.

FICHA TÉCNICA

Águilas FC: Iván Martínez; José Mas, Fromsa, Álex Revuelta, Héctor Martínez, Yasser, Adri Pérez, Serpeta, Josema Raigal, Adrián Heredia, Gonzalo Serrano. También jugaron: Salcedo, Johan Terranova, Antonio Sánchez, Mario Abenza, Alonso, Merchán, Alberto, Ocheche, Fran Hernández, Vinicius y Emilio de Teresa.

UD Almería: Andrés Fernández; Marcos Luna, Rodrigo Ely, Nelson Monte, Jon Morcillo, Iddrisu Baba, Dion Lopy, Nico Melamed, Quim Junyent, Leo Baptistao, Thalys. También jugaron: Andrej Popovic, Bruno Iribarne, Álex Muñoz, Daijiro Chirino, Jorge Pulido, Stefan Dzodic, Gui Guedes, Álex Sola, Sergio Arribas, Adri Embarba, Miguel de la Fuente y Federico Bonini.

Gol: 0-1, MIT. 47', Miguel de la Fuente.

Árbitro: Alejandro Clemente Ortuño (colegio murciano). Amonestó a con cartulinas amarillas a los locales Adri Pérez, Antonio Sánchez y Ocheche.

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