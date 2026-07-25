El Real Murcia de Sergi Guilló empieza a carburar

El Real Murcia se estrena con derrota ante el Port Vale en su primer test de pretemporada (1-0). Los granas arrancaban su fase preparatoria ante un rival que ya acumulaba tres encuentros de rodaje y eso se notaba. Pero el resultado fue lo menos importante del choque. Se pudieron ver las ideas que Sergi Guilló quiere implementar en el Murcia. Una presión alta, con una salida de balón por bajo y un centro del campo bien ordenado. Todavía le queda mucho rodaje al conjunto grana, pero las primeras sensaciones que dejó en su debut fueron bastante buenas. La pena fue la derrota por la mínima, después de que el Murcia fuese mejor que el conjunto inglés durante varios tramos del encuentro.

La espera se había terminado; el Real Murcia de Sergi Guilló comenzaba a rodar. El conjunto grana volvía a las instalaciones del Pinatar Arena para arrancar su pretemporada ante el Port Vale inglés. El técnico ilicitano buscaba dejar sus primeras señas de lo que espera que sea el Real Murcia para esta temporada.

Este primer partido sirvió para ver los primeros minutos de los nuevos jugadores. En el once inicial se colaron nombres como Dani Jiménez, Joel Rojas, Javi Mier, Errahaly y Eloy Sánchez. Mano Sánchez Breis no quiso perderse el primer partido con la elástica del Real Murcia de sus fichajes en este mercado estival.

Lo que se pudo apreciar durante los primeros compases del lance fue a un equipo muy bien situado sobre el verde. Sergi Guilló no paró de repetir una y otra vez la palabra, orden. El técnico de Elche quería que se mantuviera el bloque en el centro del campo, mientras que los de arriba iban a presionar la salida de balón del contrario.

Sobre el minuto 10 de partido, el Port Vale consiguió estrenar el marcador y batir al meta grana. Los ingleses, que llevaban más partidos acumulados en sus piernas y se notaba. La superioridad física era notable y Georgie Byers consiguió robar el esférico en la frontal y filtrar un pase para Onel Hernández, quien golpeó al primer palo, logrando sumar el primero al luminoso.

Tras el primer tanto de los ingleses, el Real Murcia se descolocó. Ese orden que tanto buscaba Sergi Guilló durante los primeros compases desapareció. Los jugadores grana perdieron el hilo del partido y les costaba conectar jugadas de calidad. Con la pausa de hidratación, el nuevo entrenador grana pudo hablar con los suyos para reorganizarlos y afrontar el último tramo del primer tiempo de otra manera.

Durante los últimos 20 minutos del primer periodo, se volvió a ver a un Real Murcia organizado, conectando jugadas, pero sin éxito arriba. Debido a la ausencia de nueve puros, Sergi Guilló apostó por Alejandro Meca para ocupar esa posición de punta, pero no estaba saliendo como esperaba. Al final, el cuadro grana se retiró a vestuarios, perdiendo por la mínima, pero habiendo dejado una buena imagen.

En el segundo tiempo, Sergi Guilló presentó otra alineación distinta, dando entrada a jugadores que apuntan al once titular, como es el caso de Jorquera, Chema Núñez o Javi Moreno. Eloy Sánchez fue el único que se mantuvo del primer tiempo, ocupando ese lateral diestro.

El Real Murcia se volvía a encontrar cómodo sobre el césped. Con esa salida de balón por bajo, que Guilló buscó desde el comienzo del encuentro. Tuvo su oportunidad para igualar el encuentro, con una gran jugada por la parte izquierda, pero el primer remate de Javi Moreno no vio portería y el rechace de Kayode, lo acabó sacando un central bajo palos.

Poco a poco el partido se fue enturbiando. Ambos equipos empezaron a apretar más en defensa, haciendo más faltas. Los ingleses siempre acababan dejando un recadito sobre los futbolistas granas. De hecho, hubo una trifulca con Joel Jorquera, después de que un jugador del Port Vale le soltase un codazo por la espalda.

El fútbol había quedado en un segundo plano. Tras la tangana de Jorquera, se formó otra entre Kayode y McGowan, por una dura entrada de este último sobre el defensa grana. Después de las interrupciones, Diego Piñeiro apareció para salvar al Murcia, con dos grandísimas atajadas.

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El choque acabó con derrota para el Real Murcia. El Port Vale llevaba tres encuentros más de rodaje y eso se notó sobre todo en el tema físico. En cuanto al conjunto grana, Sergi Guilló dejó ver sus intenciones. Una salida de balón por bajo, un centro del campo ordenado y una presión alta para incomodar a sus rivales. Al Real Murcia le queda mucho por mejorar a lo largo de estos partidos preparatorios, pero las primeras ideas que el técnico ilicitano mostró dejaron buenas sensaciones en el primer test de la pretemporada.