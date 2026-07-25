La enfermería condiciona el primer amistoso del Real Murcia de Guilló

Olvidada ya la maldita temporada 25-26 para los aficionados del Real Murcia, esta tarde, en Pinatar Arena, los seguidores murcianistas tendrán la oportunidad de empezar a sentir cómo evoluciona el proyecto 26-27 en manos de Sergi Guilló. Después de una semana y media de entrenamientos, el Real Murcia afronta su primer amistoso de pretemporada. Será a partir de las siete de la tarde ante el Port Vale FC inglés.

Con Sergi Guilló al frente del banquillo como pieza fundamental del nuevo proyecto murcianista, los granas echarán a rodar con ocho caras nuevas, pero condicionados por los problemas físicos de algunos de los futbolistas de la plantilla en estos primeros días de pretemporada.

Esperan los aficionados ver a futbolistas como Dani Jiménez en la portería, Javi Mier y Chema Núñez en el centro del campo, o a Mounir y Javi Moreno por las bandas, pero también esperan comprobar si jugadores que siguen como Moyita, Cristo Romero y Palmberg dan síntomas de merecer la segunda oportunidad que les ha dado el club. También hay puestas muchas miradas en el papel que tendrán integrantes del Imperial como Alejandro Meca.

El que no estará seguro en este primer amistoso y posiblemente tampoco en los siguientes será Juanto Ortuño. Aunque el club grana no ha emitido ningún parte médico, hace unos días La 7 informaba que el delantero yeclano había sometido a una intervención en el tobillo para intentar cortar unos problemas que venía arrastrando desde hace semanas. Por ahora el jugador no entrena con el grupo y no se le espera hasta principios de agosto.

Será baja Ortuño y todo parece indicar que en el bolo ante el Port Vale FC tampoco estará David Flakus, quien también arrastra problemas físicos y no se ha ejercitado con sus compañeros en este inicio de pretemporada. Por tanto, sin sus dos delanteros principales y sin una alternativa en la primera plantilla, Guilló tendrá que improvisar, posiblemente dando protagonismo a los jugadores de la cantera que estos días están trabajando a las órdenes del ilicitano.

¿Cuál será el papel de Bustos?

Este primer amistoso también servirá para despejar la duda sobre Álvaro Bustos. Nada más acabar la temporada pasada, el Real Murcia informó al extremo de que no contaba con él para el nuevo proyecto. Pero en los últimos días, no se sabe si porque el administrador concursal ha echado el freno a otro despido por la complicada situación económica del club, parece que se ha dado un volantazo en la dirección deportiva.

Mientra que Ekain ya ha sido despedido -también lo fue Antxón Jaso- y que se trabaja para encontrar un destino a Sekou -el futbolista insiste en ir cedido a un club francés-, Bustos trabaja con el grupo y se ha llegado a afirmar que tendrá minutos en este inicio de pretemporada para intentar convencer a Sergi Guilló de su continuidad.

Veremos si hoy ante el Port Vale FC, el extremo asturiano suma minutos en una banda que está llamada a ser liderada por Joel Jorquera, repescado este verano tras acabar su cesión por el Moreirense. La otra opción que barajaba Manuel Sánchez Breis para esa posición era Liberto Beltrán, un futbolista en el que insistía Sergi Guilló. Sin embargo, esa posibilidad ya se ha cerrado, y es que el ex del Huesca firmaba a principios de esta semana por el Ibiza, equipo que volverá a ser rival de los granas en el Grupo II.

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Entrada a 10 euros

La entrada para acceder al encuentro que se disputa en Pinatar Arena cuesta 10 euros.