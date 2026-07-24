La RFEF desestima la inscripción del CD Unión Malacitano

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha cerrado, una vez más, la puerta a Daniel Pastor y a su directiva con el sueño que tiene de tener un club en Málaga en la cuarta categoría del fútbol español. El Juez Único de Competiciones No Profesionales ha rechazado la inscripción del CD Unión Malacitano SAD en Segunda Federación al entender que el proyecto malagueño no puede heredar la plaza conseguida deportivamente por el FC La Unión Atlético, club que militó la pasada temporada en la categoría.

La resolución, de 36 páginas, considera que las distintas operaciones realizadas en los dos últimos años —cambio de denominación, transformación en sociedad anónima deportiva y traslado del domicilio social a Málaga— no pueden servir para trasladar una plaza deportiva de la Región de Murcia a Andalucía.

El órgano federativo sostiene que, aunque cada uno de esos movimientos es legal por separado, el conjunto de actuaciones perseguía un objetivo incompatible con la normativa federativa: permitir que un proyecto deportivo asentado en Málaga compitiera directamente en Segunda Federación sin haber obtenido ese derecho sobre el terreno de juego.

La clave: no es el mismo club a efectos deportivos

El núcleo de la resolución reside en que la RFEF entiende que el Unión Malacitano no ha acreditado ser la continuidad del club murciano que logró en su día el ascenso a Segunda Federación. Durante el expediente, la Federación aprecia contradicciones documentales sobre la identidad de la entidad transformada y recuerda que ya en 2025 declaró que existían dos clubes distintos: el FC La Unión Atlético, inscrito en la Región de Murcia y titular de la plaza en Segunda Federación, y un CD Unión Malacitano registrado posteriormente en Andalucía como entidad de nueva creación.

La resolución también recuerda que esa decisión fue confirmada entonces por el Comité Nacional de Segunda Instancia y que los tribunales ordinarios rechazaron suspender cautelarmente sus efectos mientras continúa el procedimiento judicial.

La RFEF aprecia fraude de ley

El juez federativo considera que la transformación en SAD y el traslado a Málaga fueron utilizados como "norma de cobertura" para conseguir un resultado que el reglamento prohíbe: colocar en Segunda Federación a un proyecto completamente nuevo sin recorrer el sistema de ascensos.

La resolución subraya que aceptar esta operación abriría la puerta a que cualquier inversor pudiera adquirir un club, modificar completamente su identidad, trasladarlo a otra comunidad autónoma y conservar la categoría obtenida por méritos deportivos, alterando el modelo de competición del fútbol español.

Por ello, aplica el artículo 35.4 del Reglamento de Competiciones, que obliga a los clubes de nueva creación a comenzar en la última categoría de su federación territorial, y entiende además que la operación vulnera el principio de integridad de las competiciones.

Deberá empezar desde abajo

Como consecuencia de todo lo anterior en el extenso documento, la RFEF desestima la solicitud de inscripción del Unión Malacitano en Segunda Federación y determina que, si desea competir, deberá hacerlo desde la última categoría de la Real Federación Andaluza de Fútbol, al tratarse de una entidad con domicilio en Málaga.

La resolución no es definitiva. El club dispone ahora de un plazo de 48 horas para presentar recurso ante el Comité Nacional de Segunda Instancia, última vía dentro del ámbito federativo antes de acudir nuevamente a la justicia ordinaria. Durante la próxima semana La Unión Atlético podrá inscribirse como equipo de la Región de Murcia y perteneciente a la FFRM en Segunda Federación si así lo desea Veremos si Daniel Pastor sigue peleando o acepta que el traslado es inviable.