Fútbol
El Real Murcia mete el traspaso de Flakus en el concurso de acreedores
El club grana reconoce que todavía tiene pendiente de pago 402.325 euros de lo pactado con el Castellón por el fichaje del esloveno, cantidad que ha incluido en la lista de acreedores enviada al juzgado para aplicar una quita no inferior al 65%
«Si queremos fichar a jugadores como Flakus no podemos pagar la deuda histórica». Con esas palabras justificaba Higinio Pérez en una de las últimas Juntas de Accionistas la necesidad del Real Murcia de llevar a cabo un Plan de Reestructuración. Llama la atención ahora la lista de acreedores presentada por el club grana en el juzgado para, ya en concurso necesario, iniciar el proceso que tiene como objetivo lograr un convenio que dé viabilidad económica a la entidad. Y llama la atención porque entre los acreedores aparece el Castellón con una deuda pendiente de pago de 402.325 euros.
Es decir que, según el discurso de Higinio Pérez, Felipe Moreno no podía permitirse pagar deuda histórica para dedicar ese dinero a invertir en el presente y el futuro, y un año después de hacer su mayor inversión deportiva con la compra de Flakus, el Real Murcia sigue sin abonar gran parte de un traspaso que se fijó en 500.000 euros. Es más, aprovechando el proceso iniciado tras la declaración de concurso necesario aprobada por el Mercantil, el club grana no ha dudado en aprovechar esta causa para ahorrarse gran parte de la cantidad pactada, metiendo al Castellón en la lista de acreedores con el fin de arrastrarlo al plan de pagos que está preparando la entidad murciana y que incluirá una quita no inferior al 65% y una espera de varios años.
Si finalmente esa es la propuesta que el Real Murcia pone sobre la mesa -necesitaría el voto a favor de una mayoría reforzada para sacarla adelante- y si finalmente los granas logran el ‘sí’ de los acreedores, algo imposible hasta ahora, los murcianistas se ahorrarían hasta 260.000 euros pendientes de pago al Castellón, teniendo que abonar solo 140.000 euros y en varios años.
No es el Castellón el único acreedor que se estrena en esta nueva lista presentada en el juzgado. Otras deudas que se han generado durante la gestión de Felipe Moreno afectan a varios futbolistas que han pasado en los últimos tres años y medio por Nueva Condomina. Aunque el club tiene pendientes múltiples juicios por despido -el último que tendrá que acudir a los tribunales es Ekain-, en esa lista de acreedores ya aparecen jugadores del presente, como por ejemplo Ángel Montoro, con una deuda de 14.400 euros, y José Ángel Carrillo, al que se le deben 31.600 euros.
16 millones de deuda
Será María Dolores de las Heras la que tendrá que supervisar esta lista en la que se incluyen hasta 83 acreedores, incorporándose ya los afectados por la anulación de la ampliación de capital de 2018 así como los 12 millones de euros invertidos por Felipe Moreno en el club grana, pero en la que de golpe han desaparecido algunos acreedores que sí formaban parte de la relación entregada a finales de 2023. Es más, llama la atención que la partida de 945.589 euros correspondiente a los pequeños accionistas del Hazlo Tuyo salga como positiva, cuando el club no ha abonado esa cantidad. En cambio, las aportaciones superiores de esa ampliación, como los 199.999 euros ingresados por Tornel sale como crédito negativo, se decir a pagar.
No son los únicos datos que chirrían. Según la lista, la deuda total asciende a 16.044.266, una cifra que incluye los 12 millones que se adeudan a Felipe Moreno así como las aportaciones en las ampliaciones de capital de 2018 y 2024, ambas anuladas. Es decir, que si quitamos las partidas mencionadas que ascienden hasta 13,5 millones, la deuda privada, según lo presentado por Higinio Pérez en el juzgado, quedaría en apenas 2,5 millones, cuando en el anterior concurso había hasta 12 millones de crédito privado.
LaLiga y Atlético del Cerro
Dos acreedores históricos encabezan la lista. A LaLiga, con la que se logró un acuerdo en 2025, se le debe un millón de euros y al Atlético Cerro otro millón. La cantidad pendiente de pago con Emuasa asciende a 195.000 euros, mientras que Agustín Ramos tiene pillados 226.000 euros, el Mallorca, 319.000, y Dassegur, 155.000. A Umbro se le deben 117.000 euros y al Málaga, 113.000, por destacar otras deudas destacadas.
El club adeuda 163.350 euros a una empresa de Higinio Pérez
En la lista de acreedores presentada por el Real Murcia en el juzgado también aparece Higinio Pérez, encargado de los servicios jurídicos del club grana desde la llegada de Felipe Moreno. Hasta 163.350 euros de adeuda la entidad murcianista al abogado a través de la sociedad Instituto de Protección de la Economía Social. Aunque en diciembre de 2023 escapaba, acreditando el club que le había pagado los 24.200 euros que había facturado al Real Murcia, en esta ocasión, Higinio Pérez sí aparece como acreedor, sorprendiendo que se le adeude una cifra superior a los 150.000 euros. Además de ser acreedor al perder las acciones que compró en la ampliación del Hazlo Tuyo, Pérez también acumula cantidades pendientes de cobrar por los servicios jurídicos que presta al Real Murcia, aunque en muchas ocasiones esa actividad esté más destinada a defender a Hause La Fuente -sociedad de Felipe Moreno- que al propio Real Murcia como se ha visto en los últimos meses en el conficto judicial que se mantiene con Mauricio García de la Vega por el accionariado.
Curiosamente el mexicano también aparece en esta lista de acreedores. Venía defendiendo De la Vega desde prácticamente 2019 que durante sus dos meses de gestión había puesto cerca de 50.000 euros, cantidad no reconocida dentro de Nueva Condomina. Eso le había impedido impugnar los distintos Planes de Reestructuración, al no aparecer como acreedor. Ahora, el Real Murcia ha confirmado una deuda de 47.000 euros con el mexicano.
- Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
- Interceptan un camión en Murcia con 25.000 litros de sosa cáustica tras detectar que iba zigzagueando: el conductor sextuplicaba la tasa de alcohol
- Óscar López anuncia en Los Alcázares que en otoño se colocará la primera piedra del centro de chips ciberseguros de Quantix
- La Región se prepara para su jornada más extrema del verano con hasta 44 grados, alerta roja y tormentas con granizo
- Los argumentos con los que PP y Vox intentan salvar la ley que recorta Sierra Espuña para salvar el rally de La Santa
- La Región toma medidas ante la alerta roja por calor: La Comunidad activa el protocolo Meteomur y la preemergencia de Protección Civil
- El calor y las tormentas provocan un impresionante reventón cálido en Caravaca de la Cruz
- Una inspección destapa trabajadores sin contrato en un salón de manicura de Molina y acaba con la detención del jefe