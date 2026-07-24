El nuevo Águilas FC se viste de largo este sábado en el Memorial Alfonso García Zapata

Con el Memorial Alfonso García Zapata, en recuerdo del que fue presidente del Águilas CF durante ocho año y en varias etapas, padre del actual presidente de la entidad blanquiazul, se presenta este sábado por la tarde el proyecto del Águilas FC para su debut en la Primera Federación. Será a las ocho de la tarde cuando comience el primer partido de pretemporada del equipo que entrena Adrián Hernández, ante la UD Almería de 2° División que visitará un verano más el Centenario El Rubial.

Antes del arranque del partido se realizará la presentación oficial de la plantilla costera, en la que continuan 11 jugadores de la pasada campaña que lograron el ascenso de categoría, como Salcedo, Johan Terranova, José Mas, Antonio Sánchez, Héctor Martínez, Mario Abenza, Adri Pérez, Yasser, Alonso, Chris Martínez y Javi Castedo. A los que se han unido 8 jugadores, Fromsa, Gonzalo Serrano, Iván Martínez, Josema Raigal, Revuelta, Serpeta y Adri Heredia. La mayoría llegan de Segunda Federación, salvo Serpeta y Merchán que llegan de Primera Federación, el extremo Serpeta del Unionistas de Salamanca y el lateral Merchán del Zamora con quien lucho por el ascenso a 2° División. Una plantilla que destaca por su juventud, puesto que solo Salcedo con 35 años y Mario Abenza con 30, superan la media de edad de una plantilla que la mayoría de jugadores ronda los 25 años.

Noticias relacionadas

Esta tarde tendrán su primer encuentro con su afición después de los festejos por el ascenso, una afición que esta respondiendo a la campaña de abonados, acercándose al millar con la retirada de renovación, según el llamamiento por número de carnet que esta realizado el club. Si las renovaciones fuera libres y, por las colas que se ven en el Museo del Fútbol Aguileño, el millar de renovaciones se hubieran superado en los cuatro días que se llevan realizando la venta de abonos.