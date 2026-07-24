La marcha murciana, fuera del podio en el Nacional de Málaga

La marcha murciana no pudo dar esta vez alegrías a la Región en el Campeonato de España de Atletismo, que se disputa desde este viernes en Málaga y que se alargará hasta el domingo. Aunque todas las miradas están puestas en Mariano García, que este sábado por la mañana buscará un puesto en la final de los 1.500 metros, los marchadores fueron los primeros en entrar en acción.

Cuatro representantes de la Región participaban en esos 10.000 metros marcha que abrían la jornada de este viernes y que servía de pistoletazo de salida al Campeonato. Ninguno de ellos pudo estar cerca del podio. Miguel Ángel López Nicolás, convocado para el Europeo de Birmingham en la distancia de maratón, fue el mejor con un séptimo puesto en una carrera en la que el catalán Paul McGrath ofreció una exhibición de autoridad para revalidar el título conquistado el pasado año en Tarragona.

Desde los primeros compases dejó claras sus intenciones McGrath y, tras endurecer el ritmo a partir del 1.500, terminó por romper la carrera en el paso por el 3.000, donde dejó atrás a Álvaro López y Diego García. A partir de ese momento marchó en solitario hasta la meta con una demostración de fortaleza que confirmó su condición de principal favorito.

El atleta catalán cruzó la línea de llegada con un tiempo de 38:23, registro con el que rebajó en 26 segundos su mejor marca personal y certificó un excelente estado de forma a menos de un mes para el Campeonato de Europa de Birmingham, previsto del 10 al 16 de agosto.

La medalla de plata fue para Óscar Martínez Rodríguez (L’Hospitalet Atletisme), que firmó un crono de 39:03.59, mientras que el bronce correspondió a Daniel Chamosa (SG Pontevedra), tercero con 39:22.48, ambos con mejores registros personales.

Miguel Ángel López Nicolás fue séptimo con un tiempo de 40:46, mientras que el yeclano Iván López, que llegaba con la segunda marca de los participantes, fue undécimo con 42:14. La lista de murcianos la completaban Manuel Bermúdez, quien también estará en el Europeo, que fue decimotercero, mientras que el cartagenero David Moral fue descalificado.

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Carmen María Méndez, cuarta en disco

La atleta de Fuente Álamo Carmen María Méndez Cervantes, que pertenece al Unicaja Jaén Paraíso Interior, acabó en la cuarta posición en lanzamiento de disco con un registro de 51,30 metros. La medalla de oro fue para Inés López Arias, con 59,28 metros, mientras que la plata fue Nneka Naomey Ezemwa Campoy concluyó segunda con 54,84. El bronce se lo adjudicó Andrea Njimi Tankeu, atleta sub-20 que logró un lanzamiento de 54,80.