El Leganés, rival del Jairis en las semifinales de la Supercopa Endesa

El Casademont Zaragoza-Valencia Basket y el Innova-tsn Leganés contra el Hozono Global Jairis serán las semifinales de la Supercopa LF Endesa, que se disputarán durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre en el Pabellón Jorge Garbajosa, de Torrejón de Ardoz (Madrid).

El sorteo celebrado este jueves en la sede de Endesa en Madrid deparó un enfrentamiento en semifinales entre dos de los grandes colosos de la competición, el Valencia Basket, vigente campeón de Liga y Copa, y el Casademont Zaragoza, campeón de la competición en la pasada edición.

Las valencianas cuentan con tres títulos de Supercopa en su palmarés, conseguidos en las últimas cinco temporadas.

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El vencedor de dicho duelo se medirá en la final al ganador del enfrentamiento entre el Innova-tsn Leganés, que jugará de 'local' ante el público de Madrid y el Hozono Global Jairis murciano.