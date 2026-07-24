Krivokapic, juventud balcánica para el ataque del FC Cartagena

El FC Cartagena está a punto de cerrar su plantilla para la temporada 2026-2027 y ha sumado una nueva pieza para el ataque. El club albinegro hizo oficial la incorporación del montenegrino Nenad Krivokapic, un extremo de apenas 21 años que llega con el objetivo de aportar velocidad, desborde y proyección a una plantilla en plena construcción bajo las órdenes de Íñigo Vélez.

Se trata de un futbolista prácticamente desconocido para el aficionado español, pero que aterriza en Cartagonova después de completar una temporada con continuidad en la élite de Montenegro. Entre la liga y la Copa de su país disputó 37 encuentros con el FK JeZero, una cifra que evidencia que, pese a su juventud, ya ha dado el salto al fútbol profesional con protagonismo.

Krivokapic es un futbolista zurdo que acostumbra a desenvolverse por el costado derecho, una posición desde la que busca perfilarse hacia dentro para generar superioridades y aprovechar su golpeo. Antes de asentarse en el fútbol montenegrino pasó por la cantera del Estrella Roja de Belgrado, uno de los viveros más prestigiosos de los Balcanes, donde completó parte de su formación antes de regresar a su país.

Su progresión también le llevó a convertirse en un habitual de las categorías inferiores de la selección de Montenegro. El nuevo jugador albinegro ha vestido la camiseta de su país desde la sub-17 hasta la sub-21, aunque también dispone de nacionalidad serbia, una circunstancia habitual entre futbolistas de la zona por sus vínculos familiares y deportivos.

Más allá del perfil del jugador, su llegada deja prácticamente cerrada una de las posiciones ofensivas. El extremo derecho era una demarcación en la que el Cartagena ya contaba con varias alternativas, como Rubén Richarte y Boston Billups, además de la polivalencia de Toni Villa, capaz de actuar también en esa banda. Con el fichaje del montenegrino, el club incrementa la competencia en una zona del campo que queda ampliamente cubierta en número y veremos si también en nivel.

Krivokapic no ha tardado en incorporarse a la dinámica del grupo. Después de que el club anunciara oficialmente su fichaje a primera hora de la mañana de ayer, el extremo ya completó su primera sesión de entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, iniciando así un proceso de adaptación que será clave para acelerar su integración tanto en el vestuario como en el fútbol español.

El séptimo balcánico

Su incorporación también amplía una curiosa tradición del FC Cartagena con los futbolistas procedentes de los Balcanes. El extremo se convierte en el séptimo jugador de esta región europea que vestirá la camiseta albinegra y en el tercer montenegrino de la historia del club.

Antes que él defendieron los colores del Cartagena sus compatriotas Andrija Vukcevic y Nikola Sipcic, dos futbolistas que pasaron hace dos años por el club. El primero disputó 24 encuentros oficiales, mientras que el central alcanzó los 23 partidos antes de poner fin a su etapa en la entidad.

La lista también incluye a los albaneses Armando Sadiku, autor de una etapa mucho más extensa con 34 encuentros oficiales, y Llesha, cuya presencia fue mucho más testimonial al participar únicamente en tres compromisos.

Entre los representantes de la antigua Yugoslavia figura igualmente el serbio Jovanovic, que acumuló 18 partidos con la camiseta albinegra, aunque el gran referente balcánico en la historia reciente del Cartagena continúa siendo el croata Datkovic. El defensa llegó a convertirse en una pieza fundamental del equipo y, con 77 partidos oficiales, sigue siendo el jugador procedente de esa zona de Europa que más veces ha defendido el escudo cartagenerista.

Con Krivokapic, el Cartagena vuelve a mirar hacia un mercado que históricamente le ha ofrecido futbolistas competitivos y con capacidad para adaptarse al fútbol español. En esta ocasión, sin embargo, el club apuesta por un perfil diferente: un jugador muy joven, todavía por desarrollar, con experiencia en el fútbol profesional de su país y margen de crecimiento.

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El tiempo dirá si el extremo montenegrino consigue seguir los pasos de algunos de sus predecesores balcánicos o si su adaptación resulta más complicada. Lo que está claro es que el Cartagena mira a todas las partes del mundo para potenciar su plantilla.