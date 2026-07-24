Fútbol
FC Cartagena - Ipswich Town: Horario, dónde ver en TV el primer amistoso de pretemporada
El cuadro albinegro tiene su primer test veraniego mañana a las 10:15 a puerta cerrada
El FC Cartagena disputará este sábado 25 de julio su primer partido de preparación de la temporada 2026-2027. El conjunto dirigido por Íñigo Vélez se medirá al Ipswich Town FC, equipo de la Premier League inglesa, en un amistoso que tendrá lugar en las instalaciones de La Manga Club a partir de las 10:15 horas.
Este primer test estival servirá para que el técnico albinegro empiece a calibrar las sensaciones de su plantilla en este arranque veraniego. No obstante, cabe destacar que el encuentro se disputará, a petición del cuadro británico, a puerta cerrada.
El Ipswich Town es un equipo de mucho nivel y, además, comenzará la competición antes que el conjunto cartagenerista, en concreto el 22 de agosto, por lo que será una buena piedra de toque para que el proyecto del preparador vasco empiece a rodar. El conjunto inglés afronta esta pretemporada cargado de ilusión tras el ascenso a la máxima categoría de su país tras un año inolvidable.
Pese a que no se permitirá el acceso de público al recinto, los aficionados del FC Cartagena no se perderán ningún detalle si así lo desean, ya que el choque será retransmitido en directo a través de Telecartagena, permitiendo a la afición seguir las primeras evoluciones del equipo en esta nueva pretemporada.
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