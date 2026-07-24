ElPozo Murcia ya conoce su hoja de ruta en la Supercopa de España

ElPozo Murcia ya ha definido su hoja de ruta para la lucha por el primer título oficial de la temporada 2026-2027. El sorteo celebrado este viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas ha deparado un emocionante cruce de semifinales en el que los murcianos se verán las caras frente al Illes Balears Palma Futsal.

La competición, que abrirá oficialmente el telón del nuevo curso futbol sala, se disputará en el Palau Blaugrana durante el fin de semana del 5 y 6 de septiembre. El cuadro completo de las semifinales, definidas tras el sorteo de esta mañana, ha determinado los enfrentamientos entre el ElPozo Murcia y el Illes Balears Palma Futsal por un lado, y el Barça contra el Jaén Paraíso Interior por el otro.

Los dos duelos de semifinales se celebrarán el 5 de septiembre, mientras que los vencedores de ambos encuentros se jugarán el codiciado trofeo en la gran final, programada para el 6 de septiembre en el mismo escenario de la ciudad condal.

Desde el máximo organismo del fútbol sala español se ha confirmado que en los próximos días se darán a conocer los horarios oficiales fijados para los tres encuentros del torneo. Asimismo, el club informará puntualmente sobre el proceso y los canales habilitados para la puesta a la venta de las entradas, con el objetivo de que la afición murciana pueda arropar al equipo en este apasionante arranque de temporada.