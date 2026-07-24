Chema Núñez: "El Real Murcia puede ser un equipo de Segunda y hasta de Primera"

El centrocampista sevillano Chema Núñez afirmó este viernes en su presentación como jugador del Real Murcia que el cuadro grana "puede ser un equipo de Segunda y hasta de Primera División" y no ocultó que "el ascenso es un objetivo a largo plazo y hay que pelear por ello desde el principio" tratando de que sea "un año histórico".

Núñez, de 28 años, pasó el último año entre India y Polonia, concretamente en el North East United y en el Stal Mielec, y antes destacó en el Antequera Club de Fútbol y jugó en Segunda con la Unión Deportiva Almería y el Albacete Balompié.

Este verano llegó al conjunto grana para competir en el grupo 2 de Primera RFEF, el tercer escalón y, tras llevar varios días entrenando a las órdenes de Sergi Guiló, fue presentado en el estadio Enrique Roca, donde le acompañaron el presidente del club, Pedro León Sánchez; y el director deportivo, Manuel Sánchez Breis.

El muleño valoró la apuesta del andaluz y le deseo suerte porque "tu suerte será la nuestra", tal y como indicó. Por otra parte, agradeció el respaldo de la afición en un verano en el que se rebasó la cifra de los 13.000 abonados. "Falta un mes para empezar la Liga y es un honor y un impulso de ánimo para hacer las cosas todavía mejor", comentó al respecto.

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Mientras, Sánchez Breis explicó que Chema Núñez "es un perfil de futbolista que buscábamos" y destacó que "pese a contar con ofertas importantes el jugador tenía claro que sólo se lo dejaría todo por defender los colores del Real Murcia" y recordó que en el club quieren tener a "gente con hambre y comprometida con el proyecto".