Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Impacto Mundial RegiónPuerto Cartagena SemestreOla de calor juevesTensión en El Carmen
instagramlinkedin

REAL MADRID

El Real Madrid lanza la segunda equipación para la temporada 2026/27

El conjunto blanco ha anunciado su camiseta visitante, de color verde oscuro

Segunda equipación del Real Madrid para la temporada 2026/27.

Segunda equipación del Real Madrid para la temporada 2026/27. / Real Madrid CF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mario Roldán

Barcelona

El Real Madrid ha anunciado su segunda equipación para la temporada 2026/27, que usará el club en sus compromisos como visitante. La camiseta, verde oscura, cuenta con algún detalle en blanco roto que "reinterpreta una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual", como indica la escuadra madridista en sus canales oficiales.

La equipación, ya disponible en las tiendas oficiales del club blanco y de Adidas por un precio mínimo de 100 euros, presenta "un sutil patrón geométrico con las iniciales del club e incorpora un moderno cuello con un ribete en blanco roto". Por otro lado, la publicidad y el escudo del Real Madrid también lucen de blanco.

La nueva camiseta, diseñada por Adidas, incorpora el logotipo del trébol de la marca alemana, que "conecta la innovación en el rendimiento de élite con la cultura futbolística y el estilo fuera del campo". Asimismo, en su escrito, el Real Madrid informa que la nueva armadura "posee la última tecnología climacool+ de Adidas, que gestiona la humedad y optimiza la ventilación para mantener a los jugadores frescos".

Además, el club también ha aprovechado para lanzar la segunda camiseta de portero, de color azul claro con tonos oscuros en las mangas y en los costados y las rayas de Adidas de color amarillo fosforito. Por su parte, la primera es de color negro.

Noticias relacionadas

Con este anuncio, el conjunto madridista ya ha lanzado las dos primeras equipaciones para la temporada 2026/27, en la que redebuta José Mourinho en el banquillo del Santiago Bernabéu. La primera tiene los mismos colores que la segunda, aunque el blanco, como es habitual, predomina sobre el verde, a diferencia de la segunda camiseta.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Circulaba a 115 kilómetros por hora en autovía pero hizo el gesto de la ventanilla en plena alerta: 500 euros de multa y la Guardia Civil extrema la vigilancia y castiga
  2. Interceptan un camión en Murcia con 25.000 litros de sosa cáustica tras detectar que iba zigzagueando: el conductor sextuplicaba la tasa de alcohol
  3. Óscar López anuncia en Los Alcázares que en otoño se colocará la primera piedra del centro de chips ciberseguros de Quantix
  4. La Región se prepara para su jornada más extrema del verano con hasta 44 grados, alerta roja y tormentas con granizo
  5. Los argumentos con los que PP y Vox intentan salvar la ley que recorta Sierra Espuña para salvar el rally de La Santa
  6. El calor y las tormentas provocan un impresionante reventón cálido en Caravaca de la Cruz
  7. Una inspección destapa trabajadores sin contrato en un salón de manicura de Molina y acaba con la detención del jefe
  8. La Aemet mantiene las alertas amarillas en casi toda la Región por temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados

El centro de Madina Mursiya reabrirá al público en octubre con nuevos guías virtuales

El centro de Madina Mursiya reabrirá al público en octubre con nuevos guías virtuales

Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros

Bruselas impone dos multas a Google por un total de 890 millones de euros

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

Etapa 18 del Tour de Francia, en directo

La ciencia revela qué sienten realmente los perros cuando se quedan solos en casa: “Ni todos sufren ni todos aprovechan para dormir”

La RD del Congo supera la barrera de los 1.000 muertos confirmados por el brote de ébola

La RD del Congo supera la barrera de los 1.000 muertos confirmados por el brote de ébola

Las obras de Madina Mursiya encaran su recta final

Las obras de Madina Mursiya encaran su recta final

Intenta atropellar a los dos policías que lo seguían cuando transportaba en su coche 10 kilos de coca de gran pureza en fardos con la inscripción 'vida criminal'

Intenta atropellar a los dos policías que lo seguían cuando transportaba en su coche 10 kilos de coca de gran pureza en fardos con la inscripción 'vida criminal'

Cómo formar un equipo inicial para triunfar en 'Digimon Up'

Cómo formar un equipo inicial para triunfar en 'Digimon Up'
Tracking Pixel Contents