El Open Internacional 'Ciudad del Sol' reúne en Lorca a cerca de 280 equipos de petanca

La quinta edición del Open Internacional 'Ciudad del Sol' convertirá a Lorca en el escenario del abierto de petanca con mayor participación de España. La competición, que se celebrará los días 25 y 26 de julio, reunirá a cerca de 280 equipos procedentes de distintos puntos del país. El concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas, y el presidente del Club Mil Estrellas, Iago Piñero, han presentado este evento deportivo que cada verano sigue atrayendo el interés de los aficionados.

El torneo, que tendrá como escenario el recinto del Huerto de la Rueda, ha alcanzado un nuevo hito al convertirse en el Open de España con mayor participación registrado hasta la fecha. La categoría masculina completó en tan solo un mes las 192 dupletas permitidas por la normativa de los torneos de categoría "Top 4" de la Federación Española, lo que obligó a la organización a cerrar las inscripciones y dejar fuera a más de medio centenar de equipos interesados en participar. A esta elevada demanda se suma una importante presencia de deportistas en el resto de categorías, con 48 equipos femeninos y 38 juveniles.

Con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones para la competición, se han habilitado un total de 140 pistas de juego, de las que más de 58 contarán con zonas de sombra para minimizar los efectos de las altas temperaturas y garantizar el confort de los participantes. El quinto Open Internacional "Ciudad del Sol" repartirá además 10.780 euros en premios entre las distintas categorías y modalidades de competición —principal, consolación y complementaria—.

La competición se disputará en la modalidad de dupletas y seguirá el sistema suizo internacional durante la fase inicial. El evento cuenta con la autorización de la Federación Española de Petanca, el respaldo de la Federación Murciana de Petanca y la colaboración de la Región de Murcia y del Ayuntamiento de Lorca.

Hace apenas unas semanas Lorca demostró, con la organización del Campeonato de Europa de Petanca, que la Ciudad del Sol está preparada para acoger competiciones internacionales del máximo nivel. Haber completado en solo un mes las 192 plazas permitidas en categoría masculina demuestra el enorme prestigio que ha adquirido esta competición y el trabajo que viene realizando el Club Petanca Mil Estrellas.

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El club organizador, en voz de su presidente, ha animado a todos los lorquinos y visitantes que este fin de semana estén por la ciudad a "acercarse al Huerto de la Rueda para disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel y apoyar a los participantes en una competición que vuelve a situar a Lorca como referente de esta disciplina deportiva".