Mariano García, ante un doble reto en Málaga: cuándo compiten los atletas de la Región

El atletismo será el protagonista en el último fin de semana del intenso mes de julio. El Campeonato de España Absoluto de Málaga al aire libre pone en juego los títulos nacionales y la presencia en el Europeo de Birmingham que se disputará en el 10 y 16 de agosto. Las opciones de podio de la Región pasan por los marchadores en los 10.000 metros, que será la prueba más madrugadora, el 1.500 con Mariano García, donde el de Cuevas de Reyllo tendrá un doble reto, y el lanzamiento de peso con el sanjaviereño André Müller, estos dos últimos el domingo por la mañana.

Doce hombres y cuatro mujeres de la Región de Murcia estarán en Málaga, siendo los primeros en entrar en acción los marchadores en los 10.000 metros el viernes a las diez de la mañana. El yeclano Iván López Pérez, con 39:58, se presenta con la segunda marca de los participantes. Es la gran baza para estar en el podio pese a en la línea de salida también estarán Miguel Ángel López Nicolás y Manuel Bermúdez Jiménez, pero estos dos llegan con una preparación enfocada para participar en Birmingham en la distancia maratón. La nómina la completa el cartagenero David Moral.

Iván López, durante la prueba de 20 kilómetros en la Copa de Europa / José Bermúdez

También en la jornada matinal del viernes competirán los velocistas Pablo Lozoya Esteban y Hugo Pérez Martín, quienes estarán en las eliminatorias de los 100 metros lisos. Para ambos el reto es llegar a semifinales. También dentro de la velocidad, el murciano Manuel Vilacha, quien recientemente logró la plata en el Nacional sub-23, competirá en 200 metros, donde se presenta con 21:01 como mejor marca la décima de los participantes.

Será el sábado por la mañana cuando comience el reto del líder del equipo regional. Mariano García necesita mejor su mejor marca personal en su primer año en los 1.500 metros para lograr la mínima para el Campeonato de Europa. Después de superar una lesión en el sóleo, el campeón del mundo en pista cubierta ha participado en tres pruebas. En la segunda de ellas, en Lignano (Italia), logró una marca de 3:35.82. En las semifinales, donde los tres primeros se clasifican directamente para la final del domingo y también los cuatro mejores tiempos entre las dos series, tendrá la primera ocasión de alcanzar ese 3:34.30 que exige la Federación Española para ser seleccionable para Birmingham. Y el otro requisito que debe cumplir el fuentealamero para estar en el Europeo ante la gran cantidad de atletas españoles con mínima es lograr el domingo (12:55 horas) su primer título al aire libre de los ‘milqui’. Complicada misión la que tiene este fin de semana el pupilo de Gabi Lorente en su primera temporada completa en la nueva distancia tras haber ganado casi todo en los 800.

También con opciones de estar en el podio aparece el lanzador de peso de San Javier André Müller, que al igual que Mariano competirá el domingo por la mañana. El murciano, con 18,64 metros esta temporada, tiene la segunda mejor marca de los participantes. Ya el año pasado logró un bronce y este invierno fue subcampeón nacional. Y dentro de las posibles sorpresas hay que incluir al reciente campeón de España sub-23 de triple salto, el alguaceño Jesús López Mayor, que tiene un mejor registro de 15,83 metros. El pupilo de Carles Triadó ya fue bronce en el Nacional absoluto en pista del pasado mes de febrero, donde volvió a demostrar que está en una progresión espectacular.

Jesús López Mayor con su medalla / L.O.

Además, también dentro de los hombres, el viernes por la noche, en la final de 3.000 metros obstáculos, estará el jumillano Alejandro Ortuño Muñoz, y en las pruebas combinadas, en decatlón, competirá Pablo Díaz Morales, mientras que en martillo estará Rafael Andrés Molina.

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Solo cuatro mujeres

La delegación murciano femenina se reduce a solo cuatro mujeres, de las que una de ellas solo compite en relevos con su club. La fuentealamera Carmen María Méndez competirá en lanzamiento de disco, mientras que la cartagenera Ángeles Jiménez Velasco, plata en el Nacional sub-23, lo hará en lanzamiento de martillo. Asimismo, en pruebas combinadas, el heptatlón, estará Ana Faucón, mientras que Ana Irene Elewe correrá el 4x100 metros con el Tenerife CajaCanarias.