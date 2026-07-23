Krivokapic refuerza al Cartagena

El FC Cartagena continúa dando forma a su plantilla de cara a la temporada 2026-2027 y este jueves ha anunciado la incorporación del extremo montenegrino Nenad Krivokapic, un futbolista de apenas 21 años que aterriza en el Cartagonova como una de las apuestas más desconocidas del mercado albinegro.

El atacante, natural de Podgorica, firma por una temporada después de alcanzar un acuerdo con la entidad cartagenerista y se pondrá a las órdenes de Íñigo Vélez una vez supere el pertinente reconocimiento médico e inicie la pretemporada junto al resto de la plantilla.

Krivocapic llega procedente del FK Jezero, conjunto de la Primera División de Montenegro, donde disputó 37 encuentros el pasado curso y anotó tres goles. Antes había pasado por las categorías inferiores del Estrella Roja de Belgrado, uno de los clubes con mayor tradición del fútbol balcánico, en una etapa de formación que le permitió dar el salto al fútbol profesional.

Internacional con Montenegro en las categorías inferiores hasta la selección sub-21, el nuevo jugador delFC Cartagena también cuenta con nacionalidad serbia. Se trata de un extremo zurdo que destaca por su calidad técnica y su golpeo de balón. Aunque su posición natural es la banda derecha, desde donde puede perfilarse hacia dentro con su pierna izquierda, también puede actuar por el costado opuesto.

Con este movimiento, el Cartagena vuelve a mirar hacia un mercado poco habitual en el fútbol español y firma a un futbolista prácticamente desconocido para el gran público. Su llegada supone una apuesta de futuro más que un fichaje de rendimiento contrastado, ya que nunca ha competido fuera de los Balcanes y afrontará en Cartagena la primera experiencia de su carrera lejos de Montenegro y Serbia.

El club confía en que su juventud, margen de crecimiento y condiciones técnicas le permitan adaptarse con rapidez al fútbol español y convertirse en una alternativa para las posiciones de banda dentro del nuevo proyecto de Íñigo Vélez.

Con este fichaje la plantilla albinegra está cerca de cerrarse a falta de un delantero centro y un centrocampista.