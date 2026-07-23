El ilorcitano Toni Villa como jugador insignia del Cartagena

No por conocida deja de ser una fantástica noticia para el FC Cartagena. El cuadro albinegro cerró ayer el fichaje que ha estado trabajando durante más de un mes. Su prioridad este verano. El ilorcitano Toni Villa (Lorquí, 1995) ya es albinegro y lo es por la insistencia del todo el club. Presidente, director deportivo y entrenador se han volcado en la incorporación del atacante para subir el nivel de su plantilla un escalón más en un mercado complicado. La operacion no ha sido nada sencilla, pero el entendimiento entre las partes la ha hecho posible.

Porque Villa es uno de los jugadores más destacados de la Región de Murcia en la era reciente. Tiene en su haber 98 partidos en Primera División y otros 91 en Segunda. Ha celebrado tres ascensos -dos de ellos a la máxima categoría- y posee la calidad para llevar al Cartagena a otra consideración como equipo. Fichar a un futbolista de Segunda División es un golpe sobre la mesa de Primera RFEF.

Y todo ello pese a que los últimos dos años no han sido los mejores para el de Lorquí. Siendo parte de la mejor plantilla de la historia del Girona se lesionó de gravedad en 2023 para volver en 2024. Tuvo que salir en busca de minutos al Eibar, descendiendo a Segunda. Y allí no ha sido feliz. No ha tenido oportunidades ni la consideración que tenía en Girona o Valladolid. Por eso ha priorizado volver a sentirse futbolista en casa, cumpliendo un sueño de muchos años.

Como adelantó esta redacción, Villa priorizaba un proyecto de la Región. Ya el invierno pasado estuvo cerca de unirse al Real Murcia tras la petición expresa de Adrián Colunga, pero no fructificó. Ahora, la decidida apuesta del FC Cartagena y el rol prometido ha convencido al futbolista de que el Cartagonova es su casa.

Íñigo Vélez, clave

El cuadro albinegro lo ha tenido claro desde el principio. Este periódico desveló su interés a principios de julio, aunque el contacto se inició incluso antes. El entrenador, Íñigo Vélez, entró en escena para tratar con él temas tácticos y le dio la llave del equipo desde la mediapunta como reemplazo de Luismi Redondo. Aunque Villa siempre ha jugado escorado a la izquierda, su inteligencia táctica y su técnica depurada hacen de él una figura perfecta para lo que pide el mister.

Ese contacto directo entre entrenador y jugador, adelantado por LA OPINIÓN, fue clave para terminar de convencer al ilorcitano, que ha rechazado otras propuestas económicamente más favorables como las del Torremolinos y el Logroñés, además de clubes interesados de superior categoría. El Cartagena ha priorizado su llegada, ha apostado por él y le ha devuelto la consideración de jugador insignia. El futbolista ha devuelto esa confianza aceptando el reto.

Toni Villa regresa a la Región, desde donde salió tras formarse en el ADM Lorquí con 15 años y donde no ha vuelto a jugar. Ha pasado por el Real Valladolid, la Cultural Leonesa, el Girona y el Eibar. A sus 31 años y con mucho fútbol que dar, Villa se enfunda la albinegra para ser el jugador clave que ha buscado el Cartagena.

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