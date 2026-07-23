Fútbol
El FC Cartagena presenta a sus jugadores de tres en tres
Pablo Clavería, Abdel-Lah y Adrián Corral ya lucen como nuevos jugadores del club portuario
El FC Cartagena, en concreto su Director General Víctor Alonso, presentó oficialmente a tres de sus nuevos fichajes: Pablo Clavería, Adrián Corral y Abdel-Lah.
El centrocampista Pablo Clavería regresa a la entidad aportando madurez y galones. Reconoció que su vuelta fue muy sencilla y rápida al sentir una enorme «ilusión por un proyecto de este empaque». Al recibir la llamada junto a su pareja en el coche, confesó que «no tuvimos tampoco mucho que pensar». Sobre su reencuentro con el técnico, afirmó que «como bien has dicho me conoce bastante y yo creo que él sí que conociéndome como me conoce puede sacar lo mejor de mí».
Por su parte, el lateral Adrián Corral llega procedente de la cantera del Atlético de Madrid. Su fichaje nació tras visitar el estadio rival la campaña pasada: «el año pasado en cuanto jugué aquí salí del partido diciendo a mi familia que me encantaría jugar en este club». Esa vivencia le hizo decidirse de inmediato: «Este es el sitio donde tengo que venir». Con ambición, situó la meta colectiva más alta: «El objetivo para mí con el equipo que tenemos es ascender».
El joven extremo Abdel-Lah afronta su primera etapa fuera de Melilla con absoluta naturalidad. Cuestionado por la exigencia de la afición, respondió contundente: «Presión ninguna». Tenía clarísimo su destino profesional: «Mi sueño es ser futbolista y para ser futbolista pues tenía que dar paso de salida ahí». El atacante definió su estilo sobre el césped como «atrevido con mi fútbol de calle».
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