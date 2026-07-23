Ekain es historia y el Real Murcia sigue rastreando el mercado

El Real Murcia oficializó ayer la salida de Ekain Zenitagoia, que deja de pertenecer a la entidad grana apenas un año después de su llegada. La rescisión de contrato del mediapunta de Durango, que era un secreto a voces, permite al conjunto dirigido por Sergi Guilló liberar una ficha sénior para reforzar la plantilla en este mercado estival.

La llegada de la nueva dirección deportiva, con Manolo Sánchez Breis al frente, y la planificación del nuevo cuerpo técnico han certificado la salida del vasco, uno de los principales objetivos del club para aligerar la plantilla de cara al próximo curso y también aliviar la economía del club al tener uno de los salarios más altos. Ahora será el turno de los servicios jurídicos del club de resolver el contrato, pero en el aspecto deportivo se habilita una plaza que tendrá ahora que decidir el club si lanzarse decididamente a por otro delantero con gol o buscar otro perfil de atacante al tener ya en plantilla tanto a David Flakus como a Juanto Ortuño.

El paso de Ekain por el club murcianista se salda con un balance agridulce que, en el global, se ha quedado lejos de las expectativas. El atacante ha disputado un total de 30 partidos oficiales, en los que tan solo pudo aportar dos goles y dos asistencias. Una apuesta fuerte de Asier Goiria que salió mal.

Tras un inicio de temporada ilusionante que encandió a la afición, sobre todo con el partido realizado en la primera jornada liguera en Marbella, el rendimiento del jugador experimentó un bajón notable en la segunda mitad del campeonato. Su escasa aportación de cara a gol en los momentos más críticos del curso, sumada a los problemas crónicos en la rodilla que arrastra desde hace años, han pesado demasiado en su continuidad.

A pesar de no haber cuajado en el conjunto grana, el delantero de Durango mantiene un buen cartel en el tercer escalón del fútbol español. Desde el club le han agradecido su profesionalidad y le han deseado suerte en su futuro, un destino que apunta a seguir en la Primera Federación, por lo que no se descarta que vuelva a cruzarse en el camino de los granas la próxima temporada.

El futuro de Bustos, en el aire

En la parcela ofensiva, el mapa actual del Real Murcia cuenta con dos delanteros claros como son David Flakus y Juanto Ortuño, sobre quienes recae actualmente la responsabilidad ofensiva. Con la ficha liberada por Ekain y el margen salarial recuperado tras su marcha, el club tiene muy claro que se busca un delantero más en este mercado de fichajes que aporte colmillo y gol para completar la vanguardia grana.

La operación salida y la confección del ataque no se limitan únicamente a este caso, ya que la dirección deportiva mantiene abiertos otros frentes complejos en este arranque de verano. Uno de ellos es el de Álvaro Bustos, un jugador que comenzó este verano en exactamente la misma situación de salida que Ekain debido a su alta ficha, pero que de momento no se marcha del club y continúa perteneciendo a la disciplina grana a la espera de cómo evolucione el mercado.

A esta situación se suma la incógnita en torno a Pedro Benito, el delantero que acabó contrato con la entidad y cuyo futuro todavía está en el aire. Aunque por parte del club no se ha anunciado oficialmente que no sigue, el jugador tampoco ha aceptado la oferta de renovación que se le propuso, manteniendo su continuidad completamente abierta mientras la dirección deportiva sigue perfilando la plantilla.

La afición no falla

A falta de 24 horas para que se cierre el plazo que tienen los abonados para mantener su asiento, los aficionados murcianistas siguen dando ese paso adelante y ya son más de 11.000 los carnés que ha vendido el Real Murcia. Sigue lejos la cifra de 19.000 para mantener el número de la histórica temporada pasada, pero lo que sí parece que es ya un hecho es que se van a superar los 15.000. El murcianismo sigue respondiendo pese a todo.