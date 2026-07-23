Dani Merchán firma con el Águilas FC

Con la llegada de Dani Merchán apuntala el Águilas FC su banda izquierda, un jugador que procede del Zamora con el que ha jugado el play off de ascenso a Segunda División y que era pretendido por varios equipos de Primera Federación. Merchán, de 24 años, se convierte en el octavo jugador que llega al Centenario El Rubial para el estreno del Águilas FC en la Primera Federación, después de las llegadas de Fromsa, Gonzalo Serrano, Iván Martínez, Josema Raigal, Revuelta, Serpeta y el sub-23 Adri Heredia.

Dani Merchán nació en Barcelona, comenzado su etapa formativa en el Club de Fútbol Damm, para pasar por las bases del RCD Espanyol, con cuyo filial debutó en Segunda Federación en la temporada 2021/2022. Después paso por las filas del Badalona Futur, sumando un total de 29 partidos entre liga y Copa Catalunya. El Algeciras fue su siguiente destino, estando dos temporadas en Primera Federación y llegando a jugar 53 partidos. Después fue el Zamora en donde ha jugado 39 partidos entre el Grupo I de Primera Federación, el play off de ascenso y la Copa Federación.

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Campaña de abonados

La importante demanda para retirar los abonos ha llevado al Águilas FC a modificar la llamada para adquirir los carnet. Si los llamados en los primeros dias eran por número de abonado y de cien en cien, el club costero ha pasado a realizar llamamientos de 300 abononados, reinterando que solo en el día de ese llamamiento solo se atenderá a los abonados con los números de carnet citados. Las colas se ha sucedido en el Museo del Fútbol Aguileño, en donde se puede retirar el abono en horario de cinco a ocho y media de la tarde, además de salir los aficionados costeros con la camiseta oficial del club que regala el Águilas FC con la retirada de cualquier modalidad de abono.