El campeón de Europa Antonio Navarro regresa a ElPozo Murcia para apuntalar su portería

ElPozo Murcia ya tiene nuevo guardameta. El conjunto murciano ha oficializado este jueves el regreso de Antonio Navarro, un secreto a voces desde hace meses, que firma para las dos próximas temporadas y vuelve al Palacio de los Deportes cinco años después de salir en busca de protagonismo. El portero mazarronero regresa convertido en uno de los nombres propios de la Primera División y después de proclamarse campeón de Europa con la selección española.

La operación supone el retorno de un futbolista que conoce a la perfección la casa. Formado en la cantera de ElPozo desde categoría infantil, Navarro fue escalando categorías hasta debutar con el primer equipo en la temporada 2020-21. Sin embargo, la competencia bajo palos le llevó a aceptar el reto del Quesos El Hidalgo Manzanares, una decisión que terminó impulsando definitivamente su carrera.

En el conjunto manchego ha disputado cinco temporadas de crecimiento constante, convirtiéndose en uno de los porteros más fiables de la liga. Sus actuaciones le abrieron las puertas de la selección española absoluta, con la que el pasado mes de febrero levantó el Campeonato de Europa, confirmando el salto de calidad que ha experimentado desde su salida de Murcia.

A sus 25 años, Navarro vuelve con un bagaje muy distinto al del joven portero que abandonó el club en 2021. Además del título continental con España, en su palmarés figuran la Eurocopa sub-19 conquistada en 2019, el Campeonato de España Juvenil de Clubes logrado con ElPozo y la distinción como jugador revelación de la Primera División en la campaña 2021-2022.

Su incorporación refuerza una de las posiciones más importantes de la plantilla de Josan González. El técnico andaluz contará con un guardameta plenamente consolidado en la élite, acostumbrado a competir al máximo nivel y con un profundo conocimiento de la exigencia que implica vestir la camiseta de ElPozo.

Con este movimiento, el club da prácticamente por cerrada su planificación deportiva para la temporada 2026-2027. Tras completar varios retoques en la plantilla, la entidad murciana afrontará un curso marcado por su regreso a la UEFA Futsal Champions League y por la intención de volver a pelear por todos los títulos.