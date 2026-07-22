El fichaje de Andrés Carrasco por el Unión Molinense se ha convertido en uno de los movimientos más sonados y ambiciosos del mercado estival de cara al nuevo curso en el Grupo XIII de la Tercera Federación. El delantero murciano, un auténtico icono del fútbol regional y el mejor goleador de la categoría en lo que va de siglo XXI, emprende una nueva e ilusionante etapa tras poner fin a su segundo periplo en el Lorca Deportiva.

El Unión Molinense ha apostado fuerte por la experiencia y el olfato goleador del ariete murciano. A sus 38 años, Andrés Carrasco llega libre tras una campaña anterior exigente en el conjunto lorquino, donde desempeñó un rol más secundario a la sombra de Naranjo tras haber sido pieza fundamental en el histórico ascenso del club blanquiazul a la Segunda RFEF

Pese a su veteranía, el atacante de 1,86 metros mantiene intacta su ambición y su fe en seguir siendo un jugador diferencial. Desde la dirección deportiva del club molinense se valora no solo su capacidad dentro del área, sino también el liderazgo que aportará a un vestuario diseñado para cotas muy altas.

Nacido en Murcia el 23 de marzo de 1988, la carrera de Andrés Carrasco es muy extensa y con la firma de hoy da un paso más. Formado en las categorías inferiores del Real Murcia —club que supuso uno de los traspasos más destacados de su carrera—, el delantero ha recorrido los campos más exigentes de la región y más allá.

En su extenso currículum figuran etapas en entidades de gran solidez como el Yeclano Deportivo, el UCAM Murcia, el Águilas FC, el Villanovense, el CD Cieza y el propio Lorca Deportiva, además de experiencias en otros conjuntos como el Caravaca o La Hoya Lorca. Cada camiseta que ha vestido ha llevado implícita una cifra notable de goles, consolidándose como una de las referencias ofensivas en la Región de Murcia en este siglo XXI.

Un proyecto con aspiraciones al ascenso

El desembarco de Andrés Carrasco en el Unión Molinense no llega solo. Su fichaje se alinea con los movimientos estratégicos de la entidad para este nuevo proyecto, que aunque siente que no tiene e el apoyo del ayuntamiento, destacando también las incorporaciones de jugadores de peso como Britos y Champi, así como las renovaciones clave de efectivos como Álvaro Serrano y Junior.

Con esta sólida planificación, el Unión Molinense se erige por méritos propios como uno de los grandes favoritos y candidatos firmes al ascenso de categoría en el Grupo XIII, una pelea en la que también prometen dar mucha guerra rivales directos de la talla del Santomera y el Atlético Santa Cruz. Los goles del 'killer' murciano buscarán ser el pilar sobre el que se sustunte el sueño de todo un municipio.