Fútbol
Toni Villa dice 'sí' al FC Cartagena
El club portuario cierra una operación que ha trabajado durante un mes e incorpora una pieza de calidad clave para el nuevo proyecto
El ilorcitano firma por una temporada y una renovación automática en caso de ascenso
Le faltan muy pocas piezas al FC Cartagena para cerrar su plantilla. Por ello, los pasos que da son lentos y seguros. Una de las operaciones que más ha trabajado el cuadro portuario este verano ha sido la incorporación del ilorcitano Toni Villa y por fin ha conseguido su objetivo. El atacante ha aceptado la oferta albinegra y se incorporará al equipo de Íñigo Vélez en los próximos días.
Esta redacción adelantó a principios de julio el interés del Cartagena en Villa, quien terminaba contrato con el Eibar y pasaba a ser hombre libre en el mercado. Eso le convirtió en prioridad número uno de la dirección deportiva, tal y como desveló LA OPINIÓN hace unos días. Ahora, a falta de oficialidad, este diario ha podido conocer que el futbolista ha firmado la propuesta del conjunto cartagenero.
Toni Villa será albinegro en las proximas horas. El jugador ya ha firmado la oferta que le ha hecho el FC Cartagena y sólo falta la confirmación por parte del club. Entonces llegará el anuncio oficial. En esa oferta figura un año de contrato y una renovación por objetivos. Concretamente, el objetivo del ascenso de categoría renovaría a Villa automáticamente por una temporada más. Esta fórmula ha sido utilizada también con otros fichajes en los dos mercados que ha firmado la nueva dirección deportiva, a cargo de Javier Hernández.
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