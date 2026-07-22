Toni Villa dice 'sí' al FC Cartagena

Le faltan muy pocas piezas al FC Cartagena para cerrar su plantilla. Por ello, los pasos que da son lentos y seguros. Una de las operaciones que más ha trabajado el cuadro portuario este verano ha sido la incorporación del ilorcitano Toni Villa y por fin ha conseguido su objetivo. El atacante ha aceptado la oferta albinegra y se incorporará al equipo de Íñigo Vélez en los próximos días.

Esta redacción adelantó a principios de julio el interés del Cartagena en Villa, quien terminaba contrato con el Eibar y pasaba a ser hombre libre en el mercado. Eso le convirtió en prioridad número uno de la dirección deportiva, tal y como desveló LA OPINIÓN hace unos días. Ahora, a falta de oficialidad, este diario ha podido conocer que el futbolista ha firmado la propuesta del conjunto cartagenero.

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Toni Villa será albinegro en las proximas horas. El jugador ya ha firmado la oferta que le ha hecho el FC Cartagena y sólo falta la confirmación por parte del club. Entonces llegará el anuncio oficial. En esa oferta figura un año de contrato y una renovación por objetivos. Concretamente, el objetivo del ascenso de categoría renovaría a Villa automáticamente por una temporada más. Esta fórmula ha sido utilizada también con otros fichajes en los dos mercados que ha firmado la nueva dirección deportiva, a cargo de Javier Hernández.