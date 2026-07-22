Fútbol
¿Qué tiene que hacer el Real Murcia para jugar la próxima Copa del Rey?
Los granas empezarán a pelear por un billete para el torneo del KO incluso antes de iniciar la liga en Primera RFEF
Tendrán que superar tres partidos de la Copa Federación regional y luego la fase nacional
Como los malos estudiantes, que deben hincar los puños en verano para aprobar lo suspendido durante el curso, el Real Murcia se verá obligado esta pretemporada a conseguir el puesto de Copa del Rey que no logró durante la pasada liga. Solo los cinco primeros de cada grupo de Primera RFEF lograban el premio, sin embargo, los murcianistas bastante hicieron con no descender.
Al fracaso de no pelear ni por el play off se unió el quedarse fuera de la Copa del Rey, una competición importantísima, sobre todo a nivel de ingresos, como ya se vio la pasada campaña, cuando en Nueva Condomina lograron importantes taquillas, especialmente con la visita del Betis en dieciseisavos de final.
Sin una plaza directa, al Real Murcia solo le quedaba elegir el camino largo. No será la primera vez que intente conseguir colarse en la Copa del Rey a través de la Copa Federación, sin embargo, como ocurriera en 2024, el Murcia tendrá que afrontar el recorrido más largo. Porque para estar en la fase nacional de dicha competición primero tendrán que superar tres eliminatorias a nivel regional. Es decir, que para estar en la próxima Copa del Rey, los de Sergi Guilló tendrán que ganar hasta seis partidos.
Fase autonómica
El camino del Real Murcia hacia la Copa del Rey comenzará incluso antes de que los de Sergi Guilló debuten en Primera Federación. De hecho, el último tramo de la pretemporada murcianista será competitivo. Y es que, para llegar a la fase nacional de la Copa Federación, los granas tendrán que superar primero una fase autonómica exprés.
Con solo un billete en juego, el Real Murcia tendrá que ganar tres eliminatorias. En la primera de ellas, que será la de cuartos de final, se enfrentará al Mazarrón. El partido se jugará el 16 de agosto a las 21.00 horas en Nueva Condomina. Este último dato es clave. Y es que el Real Murcia ha tenido la gran suerte de jugar cuartos y semifinales en su estadio, por lo que no habrá excusa.
Si supera esa ronda inicial, disputaría las semifinales el 19 de agosto. Y aquí podría llegar el picante, y es que el UCAM Murcia de Segunda RFEF también se ha apuntado a esta fase regional, aunque los universitarios tendrán que jugar incluso una ronda más que los granas, enfrentándose en la previa al Molinense el 12 de agosto. Si superan ese partido, en cuartos jugarían ante el Alcantarilla, y el ganador de esa eliminatoria se enfrentaría al Real Murcia en semifinales, que otra vez contaría con el apoyo de sus aficionados en Nueva Condomina.
La final está fijada para el 23 de agosto. Si el Real Murcia sigue vivo, su rival podría ser Los Garres, Olímpico de Totana, Minerva o Cotillas. En este caso sí, los granas actuarían como visitantes.
Fase nacional
Esa fase autonómica sería solo el aperitivo del largo camino a recorrer por el Real Murcia para llegar a la Copa del Rey. Porque si consigue el billete regional, entonces tendría que afrontar la fase nacional de la Copa Federación, un torneo que los murcianistas ya conquistaron en 2019. Posteriormente han sido más veces en las que han entrado en juego, pero no con tanta suerte.
Como viene siendo habitual, la Copa Federación reparte cuatro billetes para la Copa del Rey. Para acceder a uno de ellos el Real Murcia tendría que alcanzar las semifinales de un torneo que comienza el 9 de septiembre con la disputa de los dieciseisavos. Los octavos se jugarían el 16 de septiembre, los cuartos, el 30 de septiembre; las semifinales, el 14 de octubre y la final se llevará a cabo el 14 de noviembre.
El FC Cartagena, el Águilas y el Cieza, con los deberes hechos
Para la edición 26-27 de la Copa del Rey ya hay tres equipos de la Región que tienen los deberes hechos y que estarán en el bombo para jugar la primera eliminatoria. No faltará a su cita con el torneo del KO el FC Cartagena, que aseguró su plaza después de quedar sexto en la clasificación de Primera RFEF y aprovechando que el Villarreal B no puede jugar al ser filial. Junto a los albinegros también estará el Águilas FC, equipo que el pasado mes de junio jugaba el play off de Segunda RFEF y lograba el sueño de dar el salto a Primera RFEF tras superar al Poblense en la final. Y el tercer equipo de la Región que también tiene su billete para jugar la próxima Copa del Rey es el Cieza. Los ciezanos repetirán la gran experiencia vivida el pasado curso, cuando alcanzaron la segunda ronda después de sorprender al Levante, cayendo posteriormente con el Córdoba. Al quedar campeones del Grupo XIII en la campaña 25-26 volverán a tener la oportunidad de disputar el torneo del KO.
Mientras que FC Cartagena, Águilas FC y Cieza ya tienen los deberes hechos, hay un cuarto equipo de la Región que está a un solo paso de colarse en ese bombo de la primera ronda. Se trata del Atlético Pinatarense. El equipo de San Pedro se impuso en la final de la Supercopa Regional al Ciudad de Calasparra y tendrá la oportunidad de jugar la fase previa. Si supera esa eliminatoria, estará en el sorteo de la primera ronda.
- Detenido por agredir sexualmente en Murcia a una mujer que volvía a su casa tras celebrar la victoria de España en el Mundial
- Una mujer de 48 años se estrella cuando conducía borracha por el Camino de Los Garres en Murcia
- Peligro al caer cristales de un séptimo piso de la Gran Vía de Murcia cuando la gente celebraba el triunfo de España
- Europa jubila los envases tradicionales y obliga a un ‘rediseño’ en la Región de Murcia
- Quejas por un control de alcoholemia de la Guardia Civil en la autovía del Mar Menor: 'Es una vergüenza hacer esto en plena ola de calor
- Los bomberos de Murcia no dan abasto: arde un coche en Juan de Borbón y un campo de olivos en Cañada Hermosa
- Muere un hombre al estrellarse de frente con su coche contra un camión en una carretera de Lorca
- Así apoyó la Región de Murcia a España durante el partido que le dio la Copa del Mundo