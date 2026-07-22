¿Qué tiene que hacer el Real Murcia para jugar la próxima Copa del Rey?

Como los malos estudiantes, que deben hincar los puños en verano para aprobar lo suspendido durante el curso, el Real Murcia se verá obligado esta pretemporada a conseguir el puesto de Copa del Rey que no logró durante la pasada liga. Solo los cinco primeros de cada grupo de Primera RFEF lograban el premio, sin embargo, los murcianistas bastante hicieron con no descender.

Al fracaso de no pelear ni por el play off se unió el quedarse fuera de la Copa del Rey, una competición importantísima, sobre todo a nivel de ingresos, como ya se vio la pasada campaña, cuando en Nueva Condomina lograron importantes taquillas, especialmente con la visita del Betis en dieciseisavos de final.

Sin una plaza directa, al Real Murcia solo le quedaba elegir el camino largo. No será la primera vez que intente conseguir colarse en la Copa del Rey a través de la Copa Federación, sin embargo, como ocurriera en 2024, el Murcia tendrá que afrontar el recorrido más largo. Porque para estar en la fase nacional de dicha competición primero tendrán que superar tres eliminatorias a nivel regional. Es decir, que para estar en la próxima Copa del Rey, los de Sergi Guilló tendrán que ganar hasta seis partidos.

Fase autonómica

El camino del Real Murcia hacia la Copa del Rey comenzará incluso antes de que los de Sergi Guilló debuten en Primera Federación. De hecho, el último tramo de la pretemporada murcianista será competitivo. Y es que, para llegar a la fase nacional de la Copa Federación, los granas tendrán que superar primero una fase autonómica exprés.

Con solo un billete en juego, el Real Murcia tendrá que ganar tres eliminatorias. En la primera de ellas, que será la de cuartos de final, se enfrentará al Mazarrón. El partido se jugará el 16 de agosto a las 21.00 horas en Nueva Condomina. Este último dato es clave. Y es que el Real Murcia ha tenido la gran suerte de jugar cuartos y semifinales en su estadio, por lo que no habrá excusa.

Si supera esa ronda inicial, disputaría las semifinales el 19 de agosto. Y aquí podría llegar el picante, y es que el UCAM Murcia de Segunda RFEF también se ha apuntado a esta fase regional, aunque los universitarios tendrán que jugar incluso una ronda más que los granas, enfrentándose en la previa al Molinense el 12 de agosto. Si superan ese partido, en cuartos jugarían ante el Alcantarilla, y el ganador de esa eliminatoria se enfrentaría al Real Murcia en semifinales, que otra vez contaría con el apoyo de sus aficionados en Nueva Condomina.

La final está fijada para el 23 de agosto. Si el Real Murcia sigue vivo, su rival podría ser Los Garres, Olímpico de Totana, Minerva o Cotillas. En este caso sí, los granas actuarían como visitantes.

Fase nacional

Esa fase autonómica sería solo el aperitivo del largo camino a recorrer por el Real Murcia para llegar a la Copa del Rey. Porque si consigue el billete regional, entonces tendría que afrontar la fase nacional de la Copa Federación, un torneo que los murcianistas ya conquistaron en 2019. Posteriormente han sido más veces en las que han entrado en juego, pero no con tanta suerte.

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Como viene siendo habitual, la Copa Federación reparte cuatro billetes para la Copa del Rey. Para acceder a uno de ellos el Real Murcia tendría que alcanzar las semifinales de un torneo que comienza el 9 de septiembre con la disputa de los dieciseisavos. Los octavos se jugarían el 16 de septiembre, los cuartos, el 30 de septiembre; las semifinales, el 14 de octubre y la final se llevará a cabo el 14 de noviembre.