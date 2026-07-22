Los inicios de temporada, la ‘peca’ de Íñigo Vélez

Según las escasas declaraciones oficiales que han salido desde el FC Cartagena de cara a la nueva temporada, persigue el conjunto albinegro nuevamente el ascenso de categoría. El objetivo que ya tuvo el club la pasada temporada sigue inamovible. Eso, pese a los evidentes recortes que ha sufrido la entidad en materia económica. A su favor tiene el cuadro portuario la continuidad del equipo del año pasado con entrenador incluido, lo que le aporta una ventaja competitiva. No obstante, el buen rendimiento nunca está asegurado y el histórico de Íñigo Vélez en el inicio de los campeonatos invita a ser cauto.

La calidad del equipo cartagenero actual con respecto al del año pasado aún no es comparable. No hasta que comience la temporada. En principio, la gran base de jugadores que continúa debería ser un aspecto positivo. Más entendimiento y menos errores. Las únicas figuras diferenciales que no continúan este curso son Yanis Rahmani y Luismi Redondo, dos posiciones que aún debe cubrir el FC Cartagena con sus mejores movimientos en el mercado.

La portería y la defensa se mantienen casi intactas. El centro del campo sigue contando con la fuerza de Jean Jules y la experiencia de Pablo de Blasis. Falta por dilucidar el ataque, pero hay tranquilidad en el Cartagonova porque tienen en el banquillo a un técnico que sabe exprimir hasta la última gota de rendimiento de su plantilla. Su única ‘peca’ está en el inicio de campaña, donde ha mostrado dificultades Íñigo Vélez en sus ocho temporadas como entrenador.

Vélez ha entrenado cuatro temporadas a la SD Amorebieta, una al Lugo, otra a la Ponferradina, otra al Recreativo y otra al Cartagena. De sus ocho campañas de experiencia, sólo ha iniciado el campeonato desde la primera jornada en cinco ocasiones: las cuatro temporadas con el Amorebieta y una en su etapa en la ‘Ponfe’. Sólo una vez ha ganado los dos primeros partidos.

Inició su andadura como técnico en la campaña 2018-19 al mando de un Amorebieta que militaba en el grupo 2 de la extinta Segunda B. Entonces, arrancó perdiendo tres partidos seguidos ante Calahorra (2-0), Real Unión (0-3) y Bilbao Athletic (3-1). Una mala racha que superó ya a mediados de curso para instaurarse en el banquillo de Urritxe. Inició la segunda temporada en el cargo tras quedar octavo y volvió a empezar mal: empate ante la Cultural (1-1), derrota contra el Salamanca (2-3) y empate frente al Tudelano (0-0). Otra vez a remar a contracorriente.

Ese curso, que terminó abruptamente por culpa de la pandemia por coronavirus, dejó sexto al Amorebieta. En la vuelta del fútbol, Vélez continuó en el Amorebieta para iniciar la campaña 20-21 y esta vez mejoró un poco sus resultados: victoria contra el Laredo (2-1), empate ante el Portugalete (0-0) y victoria frente al Barakaldo (2-0). Esa temporada no sólo mantuvo al Amorebieta en Primera RFEF tras la reestructuración de las categorías, sino que terminó con el ascenso a Segunda del equipo de Vélez.

Otro inicio de temporada y otro escenario irregular para el técnico vitoriano, esta vez en el fútbol profesional en la 21-22. Derrotas contra el Girona (2-0) y el Mirandés (2-0) antes de ganar al Almería (2-1). Vélez nunca pudo alejarse del descenso y terminó cesado en la jornada 30. Un año después se unió al Lugo, también en Segunda, para tratar de reconducir su situación en la jornada 31, pero no pudo hacer nada por evitar el descenso.

Volvió a iniciar un campeonato con la Ponferradina en el curso 23-24 de vuelta en Primera RFEF y entonces sí firmó un gran inicio. Ganó al Celta Fortuna (2-1) y al Sestao (0-1) para empatar después con el Sabadell (1-1), pero no perdió hasta la décima jornada del campeonato. No obstante, no tuvieron en Ponferrada la misma paciencia que en Amorebieta y fue destituido en la jornada 28 pese a un sólido campeonato.

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Desde entonces, Vélez no ha vuelto a dirigir a un equipo desde el principio del curso. En enero del 2025 cogió a un Recreativo hundido y no lo pudo salvar del descenso pese a lograr una reacción. Y en febrero de 2026 se hizo cargo del Cartagena para cambiar el rumbo del equipo. El curso 2026-27 será el primero que inicie desde 2023 con un equipo y también el primero que comience con el cuadro portuario. Tiene el entrenador vasco la necesidad de corregir esa carencia de su corta trayectoria como entrenador si no quiere volver a remar a contracorriente. Si busca el ascenso, el inicio de temporada es clave.