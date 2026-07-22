ElPozo Murcia apuesta por la juventud con Santa Cruz

ElPozo Murcia ha asegurado este miércoles una de las piezas con mayor proyección del panorama nacional al anunciar la contratación del pívot Gonzalo ‘Santa Cruz’ para las próximas cuatro temporadas, quedando vinculado a la entidad charcutera hasta junio de 2030. El jugador lucirá el dorsal 17.

Nacido en A Coruña el 8 de julio de 2004, Santa Cruz comenzó su formación en el 5 Coruña FS antes de dar el salto en 2022 a la estructura del Real Betis Futsal, militando en su filial de Segunda División. Durante su etapa como verdiblanco, el gallego acumuló experiencia en la máxima categoría y formó parte del plantel que conquistó la Copa de S.M. El Rey en 2024.

Posteriormente, su etapa en O Parrulo Ferrol le sirvió para consagrarse como una de las referencias ofensivas y una de las grandes revelaciones de la categoría de plata gracias a su olfato goleador y su constante evolución sobre elparqué.

Su progresión no ha pasado desapercibida tampoco a nivel internacional. Tras su paso por las categorías inferiores de la Selección Española —incluyendo la Sub-19—, el pívot gallego ha logrado estrenarse recientemente con la absoluta, confirmando su salto definitivo a la élite del fútbol sala nacional a sus recién cumplidos 22 años.