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Ekain rescinde con el Real Murcia tras una etapa decepcionante

El delantero vasco se marcha tras una temporada en el club grana

Ekain celebra el gol en el segundo minuto del partido Marbella-Real Murcia

Ekain celebra el gol en el segundo minuto del partido Marbella-Real Murcia / LOF

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Paco Sarabia

Paco Sarabia

El Real Murcia ha oficializado este miércoles la salida de Ekain Zenitagoia, que deja de pertenecer a la entidad grana apenas un año después de su llegada. La rescisión de contrato del mediapunta de Durango, que era un secreto a voces, permite al conjunto dirigido por Sergi Guilló liberar una ficha sénior para reforzar la plantilla en este mercado estival.

La llegada de la nueva dirección deportiva, con Manolo Sánchez Breis al frente, y la planificación del nuevo cuerpo técnico han certificado la salida del vasco, uno de los principales objetivos del club para aligerar la plantilla de cara al próximo curso y también aliviar la economía del club al tener uno de los salarios más altos.

El paso de Ekain por el club murcianista se salda con un balance agridulce que, en el global, se ha quedado lejos de las expectativas. El atacante ha disputado un total de 30 partidos oficiales, en los que tan solo pudo aportar dos goles y dos asistencias. 

Tras un inicio de temporada ilusionante que encandió a la afición, sobre todo con el partido realizado en la primera jornada liguera en Marbella, el rendimiento del jugador experimentó un bajón notable en la segunda mitad del campeonato. Su escasa aportación de cara a gol en los momentos más críticos del curso, sumada a los problemas crónicos en la rodilla que arrastra desde hace años, han pesado demasiado en su continuidad.

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A pesar de no haber cuajado en el conjunto grana, el delantero de Durango mantiene un buen cartel en el tercer escalón del fútbol español. Desde el club le han agradecido su profesionalidad y le han deseado suerte en su futuro, un destino que apunta a seguir en la Primera Federación, por lo que no se descarta que vuelva a cruzarse en el camino de los granas la próxima temporada

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