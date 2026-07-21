Primera RFEF
Víctor Olmedo, el todoterreno ideal para el Real Murcia de Sergi Guilló
Manolo Sánchez Breis, en la presentación del nuevo futbolista grana, pone en valor la versatilidad del defensa para jugar en diferentes posiciones
El Real Murcia presentó ayer en sociedad a Víctor Olmedo. El lateral, primer fichaje de la nueva estructura deportiva, llega al club grana con la etiqueta de futbolista total, una pieza diseñada para encajar en el engranaje táctico de Sergi Guilló y elevar el nivel competitivo de la plantilla.
Su incorporación ha sido recibida con entusiasmo desde la dirección deportiva, donde se ha destacado especialmente su polivalencia. Manolo Sánchez Breis, máximo responsable de esta parcela, no ocultó su satisfacción al presentar al jugador, subrayando que cuenta con un perfil difícil de encontrar en la categoría: «Es un jugador que, bueno, yo creo que cumple con todos los requisitos que buscamos en los jugadores que queremos tener en plantilla, es decir, futbolistas que conozcan la competición, futbolistas con hambre, jugadores versátiles, puede jugar de lateral derecho, puede jugar incluso de central diestro, puede jugar de extremo derecho, puede jugar en un momento determinado por dentro, tiene un magnífico balón parado, tiene muy buena llegada».
Aunque su versatilidad le permite ocupar múltiples demarcaciones, el rol principal de Olmedo en este Real Murcia está claro: su posición natural de lateral derecho. Su llegada supone un refuerzo de nivel para esa banda, donde tendrá que competir y complementarse con Jorge Mier. Lejos de verlo como un conflicto, el propio Olmedo abraza esta situación como un síntoma de salud colectiva. «Soy un fiel creyente de la competencia sana y de que eso nos mejora todos como jugadores y como personas», afirmó durante su presentación, insistiendo en que lo fundamental será mantener un vestuario unido: «Los equipos que irán lejos son los que dentro del vestuario son una verdadera familia».
El jugador, que llega tras cerrar su etapa en Unionistas, confesó que su elección por el conjunto murciano no fue casual. «Tenía detrás de la oreja esa propuesta del Real Murcia y no quería aceptar nada que no tuviera claro», explicó, movido tanto por el peso institucional del club como por su deseo personal de crecer. Olmedo es consciente de la magnitud del reto: «Creo que el Real Murcia es un gigante dormido del fútbol español que no está en la categoría que merece tanto por historia como por masa social y he venido para eso».
Sobre la propuesta de Sergi Guilló, Olmedo se muestra alineado con la idea de un bloque protagonista y valiente. «Al final la idea que tiene de ser un equipo atrevido, tanto con balón como en las presiones, al final sí que es verdad que representamos algo muy grande y la gente se tiene que sentir identificada con el equipo».
"No te puedes relajar"
Ante un grupo que se perfila como uno de los más exigentes de la Primera RFEF, el nuevo jugador grana tiene clara la hoja de ruta. Nada de marcarse objetivos a largo plazo; la clave reside en el trabajo diario y en no confiarse. «No te puedes relajar en ningún momento», advirtió, consciente de que en una temporada tan larga y competitiva, la profundidad de plantilla y la capacidad de cada futbolista para rendir al máximo, juegue quien juegue, serán los factores diferenciales. Víctor Olmedo ya está aquí, preparado para ser ese todoterreno que ayude al Murcia a crecer.
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