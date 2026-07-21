El Siglo de Oro del fútbol español: tres Mundiales, tres Eurocopas, 15 Champions y seis Balones de Oro

Hasta el año 2000, el fútbol español acumulaba una Eurocopa en el lejano 1964, nueve Copas de Europa (seis de ellas en la década 1956-66) y un único Balón de Oro conquistado por Luis Suárez en 1960, trofeos todos ellos ganados por hombres. En los 26 años siguientes, España, sus clubs y sus jugadores y jugadoras han conquistado tres Mundiales, tres Eurocopas, 15 Champions y seis Balones de Oro.

Gráfico que muestra los títulos por países y sexos.

El siglo XXI es el Siglo de Oro del fútbol español, una época gloriosa embellecida nuevamente por el Mundial conquistado por los hombres de Luis de la Fuente el domingo en Nueva York. Un hito que convierte a España en el primer país en la historia en ser de manera simultánea campeón del mundo tanto en mujeres como en hombres. También, en la primera selección masculina en ser vigente campeona mundial, europea y olímpica.

Campeones y campeonas del mundo

No hay un solo país en Europa que supere los éxitos del fútbol español en este primer cuarto de siglo. Alemania es el que más se acerca, merced a su superioridad en fútbol femenino durante los primeros años del siglo, pero ni así alcanza a un fútbol español que en la última década ya ha logrado que sus mujeres tengan en la élite la pujanza internacional que exhiben los hombres.

La selección masculina absoluta es la joya de la corona. Ha ganado dos (2010 y 2026) de los cinco últimos Mundiales y tres (2008, 2012 y 2024) de las cinco últimas Eurocopas. Es decir, ha levantado la mitad de los 10 grandes torneos en los que ha participado, una auténtica salvajada. Ninguna otra selección ha conseguido dos estrellas mundiales en lo que va de siglo.

Teresa Abelleira, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Ona Batlle se abrazan al término de la final ante una decepcionada Beth England durante la Final del Mundial femenino de fútbol disputado entre España e Inglaterra en Sídney / EFE/RFEF/Pablo García

Lidera también España en Eurocopas, con las tres que ha conquistado, cuatro en total, récord absoluto. Francia, Grecia, Portugal e Italia se han repartido las otras cuatro que se han jugado desde 2001. Ellas, tras el histórico Mundial ganado en 2023, todavía tienen el reto continental pendiente después de perder la final contra Inglaterra el año pasado en la tanda de penaltis.

Las Champions del Madrid y el Barça

Y en cuanto a Champions masculinas, el Barça ha aportado cinco a la cuenta y el Real Madrid ha levantado seis, además de las de 1998 y 2000, ganadas en la frontera intersecular. Tras las 11 del fútbol español, aparecen a distancia las seis de los clubs de la Premier League. La efectividad en las finales, además, es casi total: solo el Valencia perdió la de 2001 contra el Bayern, además de las dos en las que el Atlético sucumbió contra su eterna rival blanco. Lo mismo ha sucedido en la Europa League, con 12 títulos de 26 (cinco ingleses, los siguientes) y solo una final perdida ante un club extranjero, la del Alavés ante el Liverpool en 2001.

A esas 11 Copas de Europa masculinas hay que sumar las cuatro que ha ganado el Barça femenino en los seis últimos años. Un póker de títulos con el que las azulgranas poco a poco se va aproximando a los ocho del OL Lyonnes francés y a las nueve que conquistó el fútbol alemán en las primeras ediciones de la competición, dado que la Champions no se va a Alemania desde 2015.

Aitana Bonmatí y Rodri Hernández besan sus Balones de Oro de 2024. / AFP

Aitana, Alexia y Rodri

El fútbol femenino es el que permite a España liderar también la cosecha de Balones de Oro en este siglo. Los tres de Aitana Bonmatí y los dos de Alexia Putellas se suman al que levantó en 2024 un Rodrigo Hernández que durante este Mundial ha presentado su candidatura para repetir reconocimiento este año, probablemente compartiendo podio con Alexia.

Gráfico que muestra los Balones de Oro ganados por país.

¿Qué ha ocurrido? "No hay un solo factor. En los últimos años, se ha hecho una importante inversión en infraestructuras por parte de las federaciones territoriales, los clubs han destinado más recursos a sus canteras y la mayor y mejor formación de los entrenadores, con muchos de ellos sumando experiencias en el extranjero, ha favorecido el crecimiento y la maduración de los futbolistas", analiza Santi Denia, entrenador de las categorías inferiores de la selección, de la sub-17 a la olímpica, entre 2010 y 2025.

Las categorías inferiores arrasan

En su palmarés figuran varios de los 18 títulos que han levantado las selecciones 'sub' masculinas en este siglo. Una cosecha sin parangón en el fútbol europeo, diez títulos más que Alemania, Francia e Inglaterra. "El éxito es consecuencia de buscar un modelo que nos viene como anillo al dedo y creer en él desde que Luis Aragonés lo implantó en 2008, insistiendo en él cuando no han acompañado los resultados. Pero antes ya se ganaba en categorías inferiores, con maestros como Iñaki Sáez y Ginés Menéndez", puntualiza Denia, reivindicando a sus mayores.

Gráfico que muestra los títulos por países y sexos.

Ellas empezaron a ganar más tarde, pero ya acumulan 16 títulos en categorías inferiores y están a solo dos de los 18 conquistados por Alemania en este siglo. "En los últimos años, también se ha invertido muchísimo en fútbol femenino, en cuanto a torneos y campeonatos de chicas, y eso también es importante para el desarrollo y la competitividad de todas las jugadoras", contextualiza el técnico.

España hace historia con su quinto Europeo sub-19 consecutivo tras vencer a Alemania. / RFEF

La capital influencia del Barça

No se puede entender el éxito del fútbol femenino español, claro está, sin la influencia determinante del Barça y su apuesta por la sección hasta convertirla en la mejor del mundo en el último lustro. Como también es evidente que la selección masculina se alimentó en su primera era dorada, la de Aragonés y Del Bosque, del Barça que moldeó Pep Guardiola.

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Pero va más allá, como demuestran las ocho Champions del Real Madrid desde 1998 y las siete Europa Leagues del Sevilla entre 2006 y 2023 y las tres del Atlético entre 2010 y 2018. En total, entre grandes títulos de clubs y de selecciones y la cosecha de las categorías inferiores, España ha celebrado 67 títulos internacionales en lo que va de siglo. Los 46 de Alemania se llevan, a muchísima distancia, la medalla de plata. Una abrumadora goleada del Siglo de Oro del fútbol español.