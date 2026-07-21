Fútbol
Locura por conseguir un abono del Águilas FC para Primera RFEF
Largas colas en la primera jornada de venta de carnés para las renovaciones
El lunes comenzó la Campaña de Abonados en el Águilas FC para la próxima temporada en Primera RFEF con la venta de forma física en el Museo del Fútbol Aguileño. Primero fueron para las renovaciones de abonados de los palcos laterales y este martes se ha comenzado con las renovaciones del resto de localides.
Es tal el sentimiento que se ha creado en torno al Águilas FC tras el ascenso a Primera Federación, que esta primera jornada de venta ha sido una auténtica locura. El Museo del Fútbol Aguileño, lugar en el que se despachan los carnés, ya registraba colas antes de su apertura a las cinco de la tarde, colas que crecían conforme avanzaba la tarde y que no se han reducido hasta su cierre a las ocho y media.
Una primera jornada de venta de abonos para las renovaciones a la que ha respondido la afición blanquiazul de una forma espectacular, dejando la sensación de que, a pesar de la ampliación del Centenario El Rubial, el recinto se puede quedar pequeño para el estreno de los costeros en Primera Federación.
Un equipo que sigue con la pretemporada en doble sesión, entrenamientos que se estan llevando a cabo en el campo del Polideportivo Municipal.
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