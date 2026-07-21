Juanan Aguilera: «Soy un jugador que no se encoge en el duelo»

El UCAM Murcia ha presentado este martes a Juanan Aguilera, uno de los futbolistas que se han incorporado este verano a la disciplina universitaria. En sus primeras palabras, el centrocampista hablaba del inicio de la pretemporada a las órdenes de Checa. «Está siendo una semana muy intensa, con mucho calor y mucho trabajo, pero al final tenemos muy buen equipo», afirmó.

Además, Aguilera destacó la idea de juego que está implantando Checa desde el inicio de la preparación. «Lo que nos quiere transmitir es mucha intensidad, mucha presión, que mantengamos mucho balón y ser un equipo agresivo. Queremos ser un equipo duro», ha señalado.

Por otro lado, Juanan Aguilera reconoció que las referencias que recibió sobre el club y la figura de Checa fueron determinantes para decidir su llegada al UCAM Murcia CF. «He tenido varios compañeros que habían pasado por aquí, me hablaron bien del club y del míster. Hay muy buen ambiente entre todos nosotros, y eso es una ayuda en el día a día», dijo.

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A la hora de definirse, el centrocampista explicaba que «soy un jugador duro, que no se encoge en el duelo y sabe salir con el balón jugado». Por último, hablaba del grupo en el que jugará el UCAM, señalando que «me parece un grupo muy duro, incluso más duro que el del año pasado. Pero al final somos el UCAM y tenemos que ir a por el objetivo».