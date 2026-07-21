GRAVITEO, espectáculo deportivo y social

Skate, roller, marcha nórdica, duatlon, escalada deportiva o baloncesto 3x3 convergieron durante los tres días de GRAVITEO. Una unión a priori inconexa pero con mucho sentido para la filosofía de los deportes urbanos.

“A mi me gusta mucho mezclar diferentes culturas y diferentes deportes en un mismo sitio. Conocemos a gente nueva, aprendemos de otros deportes y eso enriquece la mente no solo de los deportistas si no también de todas las personas”, explicaba a SPORT Danny Leon, uno de los grandes nombres del skate español, presente en el evento. Unas palabras que resumen de forma perfecta el objetivo de GRAVITEO, convertirse en un auténtico punto de conexión de los deportes urbanos, de sus deportistas y del público en general.

Competición de Skate Vert / JORDI COTRINA / PIM

Más allá de la competición oficial, los deportistas compartieron tiempo y espacio con familia, amigos, aficionados y curiosos que se acercaron hasta el Circuit de Barcelona-Catalunya para vivir esta experiencia única.

Escenario único Durante tres días, ese escenario acostumbrado a la gasolina y el motor se reconvirtió en un espacio multideportivo con las bicis del Duatlon y los palos de la marcha nórdica invadiendo el asfalto; mientras el skate park, la pista de vert y el rocódromo se aposentaban en una zona habitualmente reservado a los grandes trairles de los campeonatos de Fórmula 1 o Moto GP, junto a zona de actividades para los más pequeños, sets de DJ, además de food trucks y mucho más.

El público durante GRAVITEO / Gorka Urresola Elvira

Grandes y pequelos desafiaron al intenso calor con grandes ventiladores, fuentes de agua, gorras y cremas solares, además de mucha filosofía y buen humor para afrontar las jornadas con una sonrisa.

Una visión 360 del deporte

GRAVITEO, con tres días de competición y actividades, sirvió para ejemplificar de la mejor forma posible el concepto de “esports 360” que promueve la Generalitat de Catalunya. Una idea que entiende la actividad física no solo desde el alto rendimiento, sino también desde su impacto social, económico y cotidiano.

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Tal y como defendía Berni Álvarez, Conseller d’Esports de la Generalitat, durante la presentación del evento hace ya unas semanas, “todo lo que pasa en un evento deportivo, no solo a nivel de competición, ha de ser importante”. Y eso es lo que fue GRAVITEO, “una experiencia única, original” que también ha servido para calibrar lo que el público espera de los eventos deportivo.