El FC Cartagena 26-27 arranca con ilusión y, sobre todo, ambición

El sonido del cuero sobre el verde ha vuelto a ser la banda sonora predominante en la Ciudad Deportiva José María Ferrer de La Manga. Ayer lunes, el FC Cartagena dio el pistoletazo de salida oficial a su pretemporada, marcando el inicio de un camino que busca devolver la estabilidad y la ambición al conjunto albinegro en un ejercicio que se antoja, a priori, tan exigente como apasionante. Bajo un sol de justicia, a las puertas de la enésima ola de calor en este verano 2026, que no ha mermado el ímpetu de los futbolistas, el grupo ha comenzado a sudar la camiseta con la mirada puesta en una competición que, según los protagonistas, no permitirá ni un ápice de relajación.

La primera sesión fue una mezcla de reencuentros, conversaciones sobre el triunfo de la selección española y toma de contacto con las nuevas piezas del tablero. Los jugadores, bajo la atenta mirada del cuerpo técnico encabezado por Íñigo Vélez, han tenido sus primeros ejercicios del curso.

Nacho Martínez, ambicioso

Tras el primer entrenamiento el club sacó a uno de los jugadores para que diera sus impresiones y eligió a uno de los líderes del vestuario, Nacho Martínez. El capitán, junto a Pablo de Blasis, que afronta ya su tercera temporada vistiendo la elástica albinegra, será un año más uno de los faros del vestuario.

Nacho Martínez no eludió ninguna cuestión. «Estamos muy bien, con muchas ganas de empezar después del periodo vacacional. El grupo tiene esa chispa necesaria para arrancar con fuerza y estamos todos plenamente dispuestos a darlo todo desde el primer día. Hoy en día, si no llegas ya con una base de pretemporada física hecha, el equipo sufre, así que nuestra intención es ir dando pasos firmes y sólidos desde este mismo lunes», declaró ante los micrófonos.

El capitán albinegro quiso resaltar la importancia de los primeros días como método de integración, especialmente con las caras nuevas que se han sumado al proyecto: «El objetivo de esta semana es ir arrancando, ir poco a poco cogiendo sensaciones físicas y tácticas. Los que ya estábamos aquí el año pasado tenemos la responsabilidad de meter a los nuevos en el grupo lo antes posible».

Una de las preguntas inevitables giró en torno a la continuidad de Íñigo Vélez al frente del banquillo. Para el lateral izquierdo, apostar por el técnico vitoriano es una decisión coherente con la filosofía que debe imperar en Cartagena: «Me parece muy bien. Al final, la casa hay que empezarla por los cimientos. Íñigo, en este caso, el año pasado dejó un buen sabor de boca y creo que el club ha hecho bien en contar con él para asentar una base desde el primer día. Los que le conocemos ya sabemos más o menos lo que nos depara, él pondrá sus ideas y nosotros las iremos asimilando, pero ya sabemos cómo trabaja y eso es una ventaja competitiva».

Al ser cuestionado por la exigencia del míster, el capitán ha sido rotundo: «La no entrega no es negociable. Eso ya lo sabemos todos desde el primer día. El entrenador pide un compromiso total y lo primero es darlo todo en el campo, sudar la camiseta; a partir de ahí, los resultados llegarán. Esa es nuestra receta».

Sobre el nivel de la competición y la configuración de los grupos, Nacho Martínez ha mostrado cautela, pero también un respeto máximo por los rivales: «Son dos grupos fuertes. Vemos auténticos equipazos tanto en el grupo I como en el grupo II. Estoy seguro de que la dificultad este año va a ser máxima».

Finalmente, el capitán ha querido dejar atrás la amargura de la temporada pasada, donde el play off se escapó en los últimos compases: «Lógicamente, todos queríamos haber llegado más lejos, lo intentamos y lo dimos todo hasta el último minuto, no se nos puede achacar falta de esfuerzo. Pero hay que hacer borrón y cuenta nueva. Aquello ya pasó y ahora empieza otra temporada con ilusión, con ganas y con la mirada puesta exclusivamente en el presente».

Con estas palabras, Nacho Martínez reafirma su compromiso inquebrantable con el club. La pretemporada es larga, pero el mensaje desde dentro del vestuario es claro: hay equipoy, sobre todo, hay una voluntad férrea de no dejar escapar ni una oportunidad. El FC Cartagena se muestra ambicioso.