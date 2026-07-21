Fútbol
Fallece a los 77 años el exjugador del Real Murcia Antonio López Coll
Llegó al club grana en 1971 procedente del Elche y formó parte de una etapa histórica, contribuyendo a la consecución de dos ascensos consecutivos a Segunda y a Primera División
EFE
El que fuera jugador del Real Murcia Antonio López Coll ha fallecido a los 77 años, según ha informado este martes el club en una nota en la que expresa sus condolencias.
"El Real Murcia Club de Fútbol lamenta el fallecimiento de Antonio López Coll, ex jugador de nuestra entidad en la década de los 70. Desde el club trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y a todos aquellos que compartieron con él su trayectoria personal y deportiva. Descanse en paz", escribió la entidad grana en sus medios oficiales.
Nacido el 23 de julio de 1948, López Coll llegó al Real Murcia en 1971 procedente del Elche Club de Fútbol y formó parte de una etapa histórica para los de la capital del Segura en la que contribuyó a la consecución de dos ascensos consecutivos a Segunda y a Primera División.
Marcó ocho goles en 20 partidos durante el curso 1972/1973 y estuvo durante la campaña 1973/1974 en la máxima categoría, en la que jugó siete encuentros como grana. De ahí se marchó al Deportivo Alavés, club en el que se retiró mediados los 70.
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